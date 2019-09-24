البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:27 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تحولت للاتجاه الهبوطي بعد أن قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ستصدر بياناً عن إمكانية عزل ترامب، بعد اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق نجل المرشح الديموقراطي "جو بايدن" الذي عمل لصالح مجموعة أوكرانية للغاز اعتبارً من 2014.
وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سوف يكشف عن المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني غداً الأربعاء، مؤكداً أنه لم يمارس أية ضغوط، بجانب اتهامه للصين بالتلاعب بالعملة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ضغطت على تعاملات المستثمرين.
وذكر تقرير صحفي أن الصين قامت بشراء 10 شحنات من فول الصويا الأمريكي بعد المحادثات التجارية التي عُقدت بين الجانبين الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 7 سنوات، في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من التوقعات.
وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 142 نقطة إلى 26807 نقطة.
وانخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 2966 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 7993 نقطة، ليسجل المؤشران أسوأ أداء يومي لهما منذ 23 أغسطس الماضي.
وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 98.331.
استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع، مع التفاؤل بشأن الوضع التجاري بين واشنطن وبكين عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين على عقد محادثات تجارية مع الصين بعد أسبوعين.
وذكر تقرير صحفي أن الصين قامت بشراء 10 شحنات من فول الصويا الأمريكي بعد المحادثات التجارية التي عُقدت بين الجانبين الأسبوع الماضي.
وصعد سهم "آبل" بنحو 1 بالمائة ليقود مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز".
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 75 نقطة إلى 27022.3 نقطة.
كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3000 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً8143.1 نقطة.
وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 98.523.
Advertisements
- البورصة الأمريكية تغلق على تراجع والتكنولوجيا والطاقة أبرز الخاسرين
- البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات اليوم الإثنين
- البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع مع عودة المحادثات التجارية
- البورصة الأمريكية تواصل التعافي في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء
- البورصة الأمريكية تعاود الهبوط في نهاية التعاملات اليوم الإثنين
- تباين في مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين
- البورصة الأمريكية تصعد بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
- قرار الفيدرالي يهوي بمؤشرات البورصة الأمريكية
- البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع
- البورصة الأمريكية تتراجع خلال التعاملات بعد تصريحات رئيسة مجلس النواب