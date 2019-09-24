البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تحولت للاتجاه الهبوطي بعد أن قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ستصدر بياناً عن إمكانية عزل ترامب، بعد اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق نجل المرشح الديموقراطي "جو بايدن" الذي عمل لصالح مجموعة أوكرانية للغاز اعتبارً من 2014.





وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سوف يكشف عن المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني غداً الأربعاء، مؤكداً أنه لم يمارس أية ضغوط، بجانب اتهامه للصين بالتلاعب بالعملة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ضغطت على تعاملات المستثمرين.





و ذكر تقرير صحفي أن الصين قامت بشراء 10 شحنات من فول الصويا الأمريكي بعد المحادثات التجارية التي عُقدت بين الجانبين الأسبوع الماضي.





وارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 7 سنوات، في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من التوقعات.





وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 142 نقطة إلى 26807 نقطة.





وانخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 2966 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 7993 نقطة، ليسجل المؤشران أسوأ أداء يومي لهما منذ 23 أغسطس الماضي.





وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 98.331.



