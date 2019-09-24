وزارة الصحة تعلن عن انتداب أكثر من 300 طبيب وصيدلي وأساتذة إستشفائيين جامعيين

أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرات، لانتداب أكثر من 300 طبيب وصيدلي وأساتذة استشفائيين جامعيين وغيرهم من مختلف الاختصاصات للعمل في المستشفيات العمومية وبعض كليات الطب وفق ما ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ 20 سبتمبر 2019.





وستفتح الوزارة مناظرة لانتداب 40 طبيبا اختصاصيا رئيسا للصحة العمومية بداية من يوم 3 ديسمبر القادم على أن تغلق فترة قبول الترشحات يوم 18 أكتوبر القادم بالإضافة إلى فتح مناظرة لانتداب 60 طبيبا رئيسا للصحة العمومية بداية من يوم 21 نوفمبر المقبل وسيغلق باب الترشحات يوم 18 أكتوبر القادم.





كما أعلنت عن فتح مناظرة بالاختبارات بداية من يوم 7 نوفمبر المقبل لانتداب 2 صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية ويغلق باب قبول الترشحات، يوم 27 من الشهر الحالي.





وتشمل الانتدابات أيضا قسم طب الأسنان حيث أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة لانتداب 10 أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية يوم 31 اكتوبر المقبل ويغلق باب قبول الترشحات يوم 27 سبتمبر الجاري.





كما أعلنت عن فتح مناظرة لانتداب 6 صيادلة رؤساء للصحة العمومية يوم 7 نوفمبر المقبل والأيام الموالية وتختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 سبتمبر الحالي.





وستفتح وزارة الصحة بداية من يوم 28 نوفمبر القادم مناظرة لانتداب 70 طبيبا اختصاصيا أولا للصحة العمومية وتختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 18 أكتوبر القادم.





وسيتم يوم 31 أكتوبر القادم والأيام الموالية فتح مناظرة بالمواد لانتداب طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة العمومية وتختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 سبتمبر الحالي.





كما ستنظم يوم 5 نوفمبر المقبل والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لانتداب 2 صيادلة مختصين أولين للصحة العمومية وتختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 سبتمبر الحالي.





وستشرع وزارة الصحة يوم 26 نوفمبر القادم والأيام الموالية في إنجاز مناظرة لانتداب 125 طبيبا أولا للصحة العمومية على أن يغلق باب تسجيل الترشحات يوم 18 أكتوبر القادم كما ستفتح يوم 29 أكتوبر القادم والأيام الموالية مناظرة بالمواد لانتداب 15 طبيب أسنان أول للصحة العمومية وتختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 سبتمبر الحالي.





وستفتح أيضا يوم 5 نوفمبر المقبل والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لانتداب 30 صيدلي أول للصحة العمومية على أن ينتهي موعد قبول الترشحات في 27 من الشهر الحالي.





وستفتح الوزارة أيضا مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس يوم 17 أكتوبر المقبل (32 خطة في الاختصاصات الطبية و23 خطة في الاختصاصات الجراحية و25 خطة في اختصاصات العلوم الأساسية والمشتركة).





كما ستفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 18 ديسمبر القادم والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة وقد حددت عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة الصحة بثمانية مراكز كما ستنظم يوم الأربعاء 20 نوفمبر القادم والأيام الموالية مناظرة لانتداب 80 مقيما في الصيدلة للأقسام الاستشفائية وشعب التعليم بالكلية وسيغلق باب الترشحات يوم الجمعة 25 أكتوبر المقبل.