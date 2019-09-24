الباز: "ترامب على وعي كامل بما يحدث في مصر.. ولا يجامل السيسي"
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:13 م
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أمنية فوزي
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علق الإعلامي محمد الباز، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال القمة الرابعة والسبعون بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا إن هناك تقدير ووعي خارجي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يحدث في مصر.
وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن الوضع المصري واضح لدى الرئيس الأمريكي، معلقًا: "والرئيس ترامب لا يجامل الرئيس السيسي".
وأوضح "الإعلامي"، أن ما حدث خلال الأيام الماضية وما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة عبارة عن شغب في دولة مستقرة.
وأكد الإعلامي محمد الباز، أن الإدارة المصرية تحاول أن تتصدى لهذه الاضطرابات، وستقوم باستيعاب ما يحدث عن طريق معالجة ما يرهق المواطنين، والذي يتم استغلاله من الخارج في تسخين الوضع في مصر.
وعن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الإسلام السياسي، قال "الباز"، إن مصر تغلق الباب في وجه جماعات الإسلام السياسي نهائيًا، وظهر ذلك في تصريح الرئيس السيسي في لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونوه الإعلامي، بأن هناك فرق بين الإسلام وبين الإسلام السياسي، لافتًا إلى أن الإسلام السياسي يتعامل على أنه ظل الله على الأرض ويتعمد على الخداع للوصول للحكم.
وعلق على استقبال الجاليات المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأمم المتحدة، قائلًا: "الجاليات المصرية في الأمم المتحدة ونس للرئيس السيسي في نيويوك".
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