مدبولي يتفقد سير العمل بمجمع الصناعات المتوسطة ببني سويف
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:10 م
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احمد فتحي الدسوقي
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته، اليوم، لمحافظة بني سويف، مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في حضور المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف وعدد من الوزراء.
واستمع رئيس الوزراء لشرح حول المجمع الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة 70 فدان بعدد 20 هانجر تشتمل على 266 وحدة صناعية في مجال الصناعات الغذائية والهندسية، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 95%، وتم تسليم نقاط ربط شبكة المياه والصرف الخارجية، وجارِ توفير اعتماد 39 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء للمجمع.
كما تمت الاشارة إلى أن مشروع المجمع الصناعي يضم الى جانب الكيانات الصناعية، مباني خدمات، منها مبنى اداري، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي، كما يتم تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع، وتصل نسبة انجاز الوحدات إلى 80%، ونسبة انجاز المرافق نحو 60%.
كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وكذا توصيل المرافق، للعمل على سرعة طرح هذه المجمعات للمستثمرين.
واستمع رئيس الوزراء لشرح حول المجمع الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة 70 فدان بعدد 20 هانجر تشتمل على 266 وحدة صناعية في مجال الصناعات الغذائية والهندسية، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 95%، وتم تسليم نقاط ربط شبكة المياه والصرف الخارجية، وجارِ توفير اعتماد 39 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء للمجمع.
كما تمت الاشارة إلى أن مشروع المجمع الصناعي يضم الى جانب الكيانات الصناعية، مباني خدمات، منها مبنى اداري، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي، كما يتم تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع، وتصل نسبة انجاز الوحدات إلى 80%، ونسبة انجاز المرافق نحو 60%.
كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وكذا توصيل المرافق، للعمل على سرعة طرح هذه المجمعات للمستثمرين.
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