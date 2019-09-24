البورصة الأمريكية تتراجع خلال التعاملات بعد تصريحات رئيسة مجلس النواب
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:41 م
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الفجر الاقتصادي
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تراجعت البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع دعوات إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ستصدر بياناً عن إمكانية عزل ترامب في وقت لاحق من اليوم بعد اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق نجل المرشح الديموقراطي "جو بايدن" الذي عمل لصالح مجموعة أوكرانية للغاز في 2014.
كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي واتهاماته للصين بالتلاعب بالعملة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ضغطت على تعاملات المستثمرين.
وكانت "وول ستريت" ارتفعت في المستهل بعد أن زاد التفاؤل التجاري عقب تأكيد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين على عقد محادثات تجارية مع الصين بعد أسبوعين.
كما ذكر تقرير صحفي أن الصين قامت بشراء 10 شحنات من فول الصويا الأمريكي بعد المحادثات التجارية التي عُقدت بين الجانبين الأسبوع الماضي.
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 7 سنوات، في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من التوقعات.
وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 2015 نقطة إلى 26748 نقطة.
كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1 بالمائة إلى 2961 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً7986 نقطة.
وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.375.
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