بفستان أسود مفتوح الصدر هنا شيحة في أحدث ظهور لها



مشاركة هنا شيحة في مسلسل نصيب وقسمتك3



شاركت هنا مؤخرا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى حكايه بعنوان"اتفضلوا فى الصالون".



المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين،إخراج مصطفى فكري، بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسى صالح، هانى عادل،والمسلسل يعرض حاليا على قناتى on e وmbc4.





وتجسد هنا شيحة فى حكاية "اتفضل فى الصالون"، شخصية دارين التى تعمل رسامة وتتعرض لكثير من المواقف فى حياتها، و الجزء الثانى من المسلسل عرض فى شهر سبتمبر من العام الماضي، من خلال 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.



"اتفضلوا فى الصالون" بطولة هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، و"براد شاي" بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى وتونى ماهر ومى فخرى وإخراج محمد سلامة، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وأمير شاهين وطاهرة وياسمين كساب وصبا رفاعى وإخراج مصطفى فكري.



انفصال هنا عن أحمد فلوكس



هنا انفصلت مؤخرا عن زوجها الفنان أحمد فلوكس وعلقت فى تصريحات لها: "محصلش نصيب وانفصلنا بكل هدوء واحترام وأحمد شخص مهذب ومحترم وطيب وراجل وخدوم ولكننا لم نتفق، فى النهاية كل شئ قصمة ونصيب".



علاقة الحب التى جمعت الثنائى لم تدم لوقت طويل، فقد تزوجا فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وانفصلا فى يوليو الماضى.



هنا توجه الشكر لصبا مبارك



نشرت هنا شيحة مؤخرا صورة لها من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وعلقت قائلة عليها :"امبارح كانت الدورة التالتة لمهرجان الجونة مش عايزة اقول تفاصيل كتير، بس فستان الافتتاح موصلش ومكنتش هحضر، وبصراحة لقيت كل اصحابي بيحاولوا يساعدونى وبيدورولى على فستان بديل، وفى اخر لحظة مهند كوجاك المصمم جالى، وجابلى فستان، فى عز الزحمة، وللأسف مكنش مقاسي، شكرا كوجاك، صبا مبارك صديقتى اللى بجد اقدر اقول عليها بميت راجل، وجدعه جدا".





واكملت هنا: "للستايلست ياسمين بجد انقذتنى امبارح، شكرا ياسمين الجدعة".





وتستمر فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي حتى يوم ٢٧ سبتمبر الحالى وذلك بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة،ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي، كما يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي.





وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.



و خلال حفل الافتتاح عرض فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.



الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.



وشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ومروان حامد.

نشرت الفنانة هنا شيحة، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت هنا في الصورة وهي ترتدي فستان كط باللون الأسود مكشوف من الصدر، والبطن، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، ووضعت ميك أب يتناسب مع اطلالتها الرائعة،وارتدت اكسسوارات مميزة.