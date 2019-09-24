الحضري لـ"محمد صلاح": يا جبل ما يهزك ريح

أعلن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق دعمه لزميله محمد صلاح لاعب ليفربول على خلفية عدم إرسال تصويت اتحاد الكرة في جائزة أفضل لاعب بالعالم لعام 2019.

ونشر الحضري عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" صورة تجمعه بمحمد صلاح وكتب قائلا :"يا جبل ما يهزك ريح ، ولا يهمك يا فخر العرب مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".

وظهرت أزمة في الساعات الأخيرة بعدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا".

ونجح ليونيل ميسي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي في حفل The best بالأمس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء الثلاثي المرشح للقائمة النهائية، وضمت تلك القائمة الثنائي المرعب ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم.

وحل صلاح رابعا في قائمة الافضل في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يحضر حفل الاتحاد الدولي مساء ليلة الأمس في ميلانو.