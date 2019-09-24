ميناء دمياط يستقبل 20 ألف طن من الذرة

سجلت الحركة بميناء دمياط اليوم الثلاثاء استقبال 1 سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14270 طن يوريا و 9225 طن فوسفات و 1200 طن مولاس و 800 طن ملح .





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20800 طن ذرة و 11519 طن حديد و 4933 طن خردة و 4500 طن قمح و 2119 طن خشب .‎





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 139 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 362 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1852 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 105132 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11160 طنا .





وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2478 طن قمح ، في حين غادر عدد 863 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46428 من البضائع العامة منها عدد 150 سيارة نقل محملة بـ 7193 طن قمح .





تعاملات الأسبوع بميناء دمياط يوم الإثنين