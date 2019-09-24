ميناء دمياط يستقبل 20 ألف طن من الذرة
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:11 م
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الفجر الاقتصادي
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سجلت الحركة بميناء دمياط اليوم الثلاثاء استقبال 1 سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14270 طن يوريا و 9225 طن فوسفات و 1200 طن مولاس و 800 طن ملح .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20800 طن ذرة و 11519 طن حديد و 4933 طن خردة و 4500 طن قمح و 2119 طن خشب .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 139 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 362 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1852 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 105132 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11160 طنا .
وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2478 طن قمح ، في حين غادر عدد 863 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46428 من البضائع العامة منها عدد 150 سيارة نقل محملة بـ 7193 طن قمح .
تعاملات الأسبوع بميناء دمياط
يوم الإثنين
سجلت الحركة بميناء دمياط يوم الإثنين، 5 سفن حاويات و عدد 12 سفينة بضائع عامة . بينما غادر عدد 4 سفن حاويات و عدد 10 سفن بضائع عامة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2600 طن يوريا و 8534 طن فوسفات و 1000 طن مولاس و 1400 طن ملح .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4000 طن ذرة و 22526 طن حديد و 7767 طن خردة و 9000 طن قمح و 1132 طن خشب .
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 571 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 93 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1402 حاوية مكافئة .
وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110286 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13273 طنا .
وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1207 طن قمح ، في حين غادر عدد 841 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44894 من البضائع العامة منها عدد 152 سيارة نقل محملة بـ 7245 طن قمح .
يوم الأحد
استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .
شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2970 طن فوسفات و 2200 طن ملح و 2010 طن يوريا و 390 طن مولاس، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6763 طن ذرة و 19653 طن حديد و 1483 طن خشب و 8063 طن خردة و 11600 طن قمح .
وسجلت حركة الصادر من الحاويات 731 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 188 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1672 حاوية مكافئة .
وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107332 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11625 طنا .
وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2505 طن قمح ، في حين غادر عدد 681 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35938 من البضائع العامة منها عدد 106 سيارة نقل محملة بـ 5680 طن قمح .
يوم السبت
وتم استقبال عدد 3 سفن حاويات و عدد 8 سفن بضائع عامة يوم السبت، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3652 طن فوسفات و 2000 طن ملح و 11919 طن يوريا .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103921 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11482 طنا .
وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2611 طن قمح ، في حين غادر عدد 69 سيارة نقل محملة بـ 4607 طن قمح .
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