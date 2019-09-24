نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري.. أهداف اللقاء (فيديو)

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على غريمه الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، على ملعب بتروسبورت، فى الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز 2020/2019.





وسجل المهاجم الواعد مصطفى محمد هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 5 بداية الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.





ويذكر أن الزمالك لم يحقق لقب الدوري المصري سوى مرة واحدة منذ عام 2004، لكنه يأمل في أن يتوج قبل صيف 2020 بالبطولة رقم 13 في تاريخه.



وبدء الزمالك مباراته أمام الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز – محمود الونش – محمود علاء – عبد الله جمعة .

خط الوسط: أحمد سيد زيزو – فرجاني ساسي – أمام عاشور – محمد أونجم.

خط الهجوم: خالد بوطيب - مصطفى محمد.

وبدء الاتحاد السكندري مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: أسامة عزب - محمود رزق - محمد أنور– السيد سالم .

خط للوسط: نور السيد - خالد الغندور – صبرى رحيل - إيمانويل أوكوي.

خط الهجوم: خالد قمر- محمد ناجي جدو.



يبدأ الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين، يوم السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويسعى الفريق الأبيض فى تلك المباراة لتعويض خسارته فى الذهاب بهدفين مقابل هدف بالسنغال، بعدما فضل الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك غلق ذلك الملف تمامًا لحين الانتهاء من المنافسات المحلية، وهو ما حدث حيث كان آخر ارتباط لدى الأبيض بالأمس أمام زعيم الثغر، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



هذا ما فعله مرتضى منصور عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على النزول إلى غرف خلع ملابس فريق الاتحاد السكندري، عقب الخسارة من الزمالك فى الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

حيث حرص رئيس الزمالك على مصافحة لاعبي زعيم الثغر وجهازهم الفني، وتمنوا لهم التوفيق فى المرحلة القادمة.

وتوجه مرتضى منصور إلى غرف لاعبي الزمالك لتهنئتهم بالفوز على زعيم الثغر، وطالبهم بمواصلة الانتصارات محليًا وأفريقيًا.





شاهد.. ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري:-



