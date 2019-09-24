بعد واقعة the best.. أزمات محمد صلاح واتحاد الكرة عرض مستمر

يبدو بأن مسلسل أزمات محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري لن تتوقف؛ حتى مع إستقالة الاتحاد السابق برئاسة هاني أبو ريدة وتعيين لجنة خماسية لتدير الاتحاد لشكل مؤقت.





صباح اليوم؛ فاجئ محمد صلاح الجميع بعدما حذف إسم منتخب مصر من البطاقة التعريفية له علي حسابه الشخصي علي موقع تويتر؛ حيث كان صالح يشير فيها إلي كونه لاعب كرة قدم في منتخب مصر ونادي ليفربول ولكن صلاح حولها إلى لاعب ليفربول فقط دون ذكر منتخب مصر.





البعض يعتقد أن سبب تصرف صلاح ما حدث من اتحاد الكرة في مسألة التصويت على جائزة احسن لاعب في العالم ٢٠١٩؛ حيث تقاعس المسؤولين في الاتحاد عم إرسال تصويت قائد ومدرب منتخب مصر في الموعد المحدد وهو ما جعل صلاح يخسر أصوات مضمونة في التصويت.





وكان صلاح قد حقق المركز الرابع في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم برصيد ٢٦ نقطة بفارق ١٠ نقاط عن رونالدو صاحب المركز الثالث.





أزمة صلاح الأخيرة أعادت للأذهان؛ تفاصيل أزمته مع الاتحاد المصري بعد نهاية كأس العالم ٢٠١٩؛ حيث خرج صلاح في فيديوهات على السوشيال ميديا للحديث عن فضائح معسكر المنتخب في روسيا وأتهم وقتها اتحاد الكرة بعدم الاحتراف وتسبب في خروج المنتخب بشكل غير لائق.

وأما بداية الأزمات بين محمد صلاح واتحاد الكرة كانت بخصوص صورة اللاعب على طائرة المنتخب التي نقلت اللاعبين إلى روسيا؛ حيث أستخدم يومها أتحاد الكرة محمد صلاح كواجهة إعلانية لشركة اتصالات منافسة للشركة التى ترعى محمد صلاح وهو ما فتح أزمة حقوق الصور بين وكيل صلاح ومسؤولب الاتحاد وقتها.



