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عاجل.. السيسي يصل مقر انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:17 م
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هدى عبدالرازق
 
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر انعقاد اجتماعات االجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته أمام الأمم المتحدة اليوم، وذلك بعد أن شارك بالأمس في اجتماع الرفيع المستوى للرعاية الصحية الشاملة.
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