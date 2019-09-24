التحالف الدولي: لن نسمح بأي هجوم على المنشآت الأمريكية في العراق

أصدر التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، بيانًا اليوم الثلاثاء، أعلن أنه لن يتسامح إزاء أي هجوم على أفراده بعد إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد الليلة الماضية.

وقال التحالف في بيان: "لن يتم التسامح بخصوص أي هجوم على الأفراد والمنشآت الأمريكية".

وأضاف: "لم يتم قصف أي مرفق أو منشأة مستخدمة من قبل قوات التحالف أو الولايات المتحدة. تحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسها".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت أجهزة الأمن العراقية إن أحد الصاروخين سقط في نهر دجلة، بينما أصاب الثاني المنطقة الخضراء، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت، في وقت سابق، عن مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء التي افتتحت شوارعها مؤخراً، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأميركية، أنه تم سماع صفارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.

وقال ضابط في الشرطة العراقية للوكالة طالباً عدم كشف هويته، إن "صاروخ كاتيوشا سقط حوالي الساعة 23.40 (20.40 بتوقيت غرينتش) داخل المنطقة الخضراء وعلى مقربة من السفارة الأمريكية"، وفقًا لما ذكره موقع قناة العربية نت.

وقد أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي، عن امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التي صدرت مؤخرا بمنع تسيير أي طائرة في أجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أصدر أمس الخميس جملة قرارات أمنية، بينها "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية من الاستطلاع، والاستطلاع المسلح، والطائرات المقاتلة، والطائرات المروحية، والطائرات المسيرة بكل أنواعها لجميع الجهات العراقية وغير العراقية".

وأضاف عبدالمهدي، في قراره، أن موافقات الطيران تخص "القائد العام للقوات المسلحة حصراً، أو من يخوله أصولياً (...) وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه، وأي حركة طيران خلاف ذلك تعتبر طيراناً معادياً".

وتماهياً مع ذلك، أكد التحالف الدولي في بيان، أن قياديين منه التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع العراقية لمناقشة توجيهات عبدالمهدي.

وأوضح التحالف "كضيف ضمن الحدود السيادية للعراق، يمتثل لجميع القوانين والتوجيهات من حكومة العراق، وسيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء".