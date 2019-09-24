النيابة تستعلم عن حالة اثنين مصابين في مشاجرة بين الباعة الجائلين بمصر القديمة

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فتحت نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق فى واقعة مشاجرة نشبت بين الباعة الجائلين، بسبب أولوية افتراش الرصيف، أعلى كوبري عباس أدت إلى أصابة أثنين منهما بطلقات خرطوش.



كما استعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع الى أقوالهم حول الواقعة.



كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي العميد محمد عودة، مأمور قسم شرطة مصر القديمة، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها، استقبال شخصين، يعملان في مجال بيع المشروبات الساخنة، مصابين، برش خرطوش، في أماكن متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الباعة الجائلين، أعلى كوبري عباس، بسبب أولوية افتراش الرصيف، وتطور الأمر وأخرج أحد البائعين، فرد خرطوش، صوبه تجاه المتواجدين، ما تسبب في إصابة الضحايا، ونم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.





كما شهدت منطقة الزاوية الحمراء أيضا، وقوع مشاجرة دامية بأسلحة نارية وبيضاء بين تجار فاكهة وبائع بسبب الأسعار أدت إلى مقتل الأخير بطلق نارى أودى بحياته فى الحال.



وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين هما 4 أشقاء ويعملون فى مجال تجارة الفاكهة وأنهم قاما بالشجار مع المجنى عليه بسبب الأسعار وتطورت المشاجرة إلى إطلاق النار فأدت إلى وفاته فى الحال، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.



وفي سياق آخر، استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، سماع الشهود في محاكمة 4 أشقاء متهمين بقتل شخص خلال مشاجرة بالزاوية الحمراء اليوم السبت.



وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء لترويع جيرانهم بمنطقة الزاوية الحمراء، وتشاجروا مع المجني عليه الذي أصيب بطلق ناري أودى بحياته.