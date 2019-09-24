بنك سامبا يقدم شروط وإجراءات متميزة للحصول على قرض سامبا موسم الرياض

قرض سامبا يتصدر محرك بحث "جوجل" اليوم الثلاثاء، حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العام للترفيه، أمس الإثنين عن شروط الحصول على قرض سامبا موسم الرياض ، بالتزامن مع بدء فعاليات موسم الرياض السنوية، والتي سبقتها فعاليات موسم الطائف، وستخلل هذا الحفل الكثير من الفعاليات والاحتفالات التي ستشهدها العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر المُقبل العام الجاري 2019، كما أعلن الإجراءات التي توفّرها فروع بنك سامبا لأي من المواطنين السعوديين، للحصول على قرض سامبا موسم الرياض .



وبدأ المواطنون الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن شروط قروض بنك سامبا للاستفادة منه، عقب إعلان بنك سامبا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل بأن هناك شروط الحصول على قرض سامبا موسم الرياض ، وعن بعض التفاصيل التي تخصّ بطاقة سامبا موسم الرياض، وفيما يلي نستعرض معكم إجراءات وشروط الحصول على قرض سامبا موسم الرياض :

إجراءات الحصول على قرض سامبا موسم الرياض

قرض سامبا موسم الرياض، أولًا عليك الحصول على بطاقة سامبا موسم الرياض من خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية لبنك سامبا اضغط هنا، ومن ثم الضغط على البطاقات الإئتمانية ومنها تقدم بطلب حصول على بطاقة ائتمانية وتعبئة البيانات الخاصة به وتأكيد البطاقة الإئتمانية الخاصة بكم وإعتمادها من أجل حضور فعاليات موسم الرياض المُرتقبة من خلال بطاقة سامبا . وعن إجراءات الحصول علىموسم الرياض، أولًا عليك الحصول علىمن خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ومن ثم الضغط على البطاقات الإئتمانية ومنها تقدم بطلب حصول على بطاقة ائتمانية وتعبئة البيانات الخاصة به وتأكيد البطاقة الإئتمانية الخاصة بكم وإعتمادها من أجل حضور فعاليات موسم الرياض المُرتقبة من خلال

شروط الحصول على قرض سامبا موسم الرياض

- الحصول على بطاقة سامبا كما ذكرنا بالأعلى.

- أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية.

- أن يكون المتقدم موظف لدى القطاع الخاص أو الحكومي

ووجه تركي آل شيخ عبر فيديو على تويتر، الشكر لبنك سامبا ، وشجع المواطنين على فتح حساب في بنك سامبا ، واستخراج بطاقة سامبا موسم الرياض الذي يتميز بالخصومات والنقاط والأفضلية في حجوزات والتقسيط على فترت طويلة وأسعار جيدة، حسب وصفه، كما قال المستشار لباقي في البنوك بالمملكة العربية السعودية: "يلا مالكم عذر" .