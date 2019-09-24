كيف طورت الحكومة قطاع السكك الحديدية والمترو؟

في التقرير الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، أعلن عن الإنجاز الذي حققته الحكمة في قطاع النقل والسكك الحديدية، وذلك في الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019، تحت عنوان "مصر تنطلق".





النقل الجماعي

التقرير ذكر التطوير الذي لحق بقطاع النقل الجماعي، والذي قدرت قيمته بـ318.85 مليون جنيه، كما تم توفير47 أتوبيس نقل عام بالقاهرة، وتطوير 9 ورش جراجات وخدمات إنتاجية، كذلك توريد أكثر من 52 معدة وجهاز لتطوير خدمات النقل، إلى جانب توفير 24 وحدة ترام بالإسكندرية، وتطوير 13 أتوبيس، بالإشارة إلى خدمات السكك الحديدية، بلغ حجم الاستثمارات بها، بقيمة قُدرت بـ6180.5 مليون جنيه.





خطة تطوير

الحكومة سعت جاهدة لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير العاجلة لرفع كفاءة السكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي وملموس على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري، ويتم ذلك من خلال الاهتمام بنظافة المحطات وعربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات، وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات، بالإضافة إلى تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج.





كما عملت الحكومة على إعداد دراسة متكاملة لاستغلال أرض بشتيل التابعة لهيئة السكك الحديدية في إقامة محطة سكك حديدية؛ وذلك لخدمة خطوط الصعيد ومجمع خدمات وورش، فضلًا عن تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية بنظام دراسة لمدة عامين لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية؛ كي يتأتى لهم تخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية، وتم إدراجه في التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الجديد.





إحلال وتجديد

وعلى مستوى المشروعات المنفذة لدعم المرفق وتطويره، نوه التقرير بأنه تم تنفيذ أعمال تجديد للسكة بأطوال بلغت 60 كيلومتر، وإجراء الصيانة الميكانيكية للسكة لمسافة تصل إلى 3200 كيلومتر خلال عام 2018 - 2019، إلى جانب الانتهاء من عمل 5 أبراج إشارات بخط القاهرة – الإسكندرية ودخولها الخدمة بمحطات (قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل)، والانتهاء من برجيْ إشارات بخط بني سويف – أسيوط ودخولها الخدمة (أبوقرقاص – مغاغة).





كما تم الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة لـ58 برج إشارة، وجاري التركيب بعدد 7 أبراج، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد 628 مزلقان والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 389 مزلقان، والانتهاء من تحسين ورفع كفاءة عدد 123 محطة سكة حديد من إجمالي 133 محطة جاري تحسينها بنسبة 92% وبتكلفة 634 مليون جنيه، إلى جانب التطوير الشامل لـ 7 محطات من إجمالي 12 محطة، وجاري العمل على تطويرها بنسبة 58% وبتكلفة 409 ملايين جنيه.





وتمت الإشارة إلى أنه في إبريل الماضي، تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 1260 مليون يورو، وكذا التعاقد في سبتمبر 2018 على توريد عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع بقيمة 1.016 مليار يورو، والاتفاق على توريد 100 جرار من شركة جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 آخرين، وتم بالفعل تأهيل عدد 2 جرار، قيمتهم الإجمالية 314 مليون دولار، ومن المنتظر استلام الدفعة الأولى وهي 10 جرار بنهاية العام الجاري.





ماذا يحدث داخل أنفاق المترو؟

كم تم تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، نظرًا لأهميته حيث يعتمد عليه ملايين المصريين بصورة يومية، فيما أكد التقرير على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر في الأعياد والعطلات الرسمية، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على هذا المرفق ورفع أدائه.





وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو، و221 بوابة إضافية للخط الثاني بقيمة تقدر بنحو 406.3 مليون جنيه، والانتهاء من مشروع ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة، إلى جانب افتتاح 3 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث في منتصف يونيو 2019، وهم (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس).



