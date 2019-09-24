أمين عام الناتو ينضم إلى قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة
وسيشارك الأمين العام اليوم الثلاثاء، في افتتاح المناقشة العامة للأمم المتحدة. ويعزز حلف الناتو والأمم المتحدة بعضهما البعض، باعتبارهما منظمات ملتزمة بمعالجة التحديات الأمنية ودعم النظام الدولي القائم على القواعد.
وخلال العقد الماضي، كثفت المنظمتان التعاون، وعملت عن كثب لدعم أفغانستان والعراق.
وساهم حلف الناتو أيضًا في تطوير معايير الأمم المتحدة للتخلص من الأسلحة المتفجرة المرتجلة، والتي لا تزال واحدة من أكبر التهديدات لقوات حفظ السلام.
وعلى هامش الجمعية، التقى الأمين العام بالممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، السفير "خليل زاد" ناقشوا الوضع الأمني في أفغانستان ودعم الناتو لمحادثات السلام.
ورحب الأمين العام بالإحاطة الدورية التي قدمها السفير خليل زاد إلى مجلس شمال الأطلسي.
وأكد أن تركيز حلف الناتو لم يتغير لجعل قوات الأمن الأفغانية أقوى، حتى تتمكن من محاربة الإرهاب الدولي وتهيئة الظروف لسلام دائم.
تنطلق الدورة السنوية الرابعة والسبعون
للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك، بمشاركة 152 من الرؤساء والملوك
والأمراء وثلاثة نواب للرئيس و36 من رؤساء الحكومات، فضلًا عن مئات من كبار المسؤولين
والدبلوماسيين من الأعضاء الـ 193، ستناقش الدول القضايا والتحديات الأكثر إلحاحًا.
وأشار المراقبون إلى أنه سيتم إطلاق منتدى
دولي رفيع المستوى هذا العام بخطب من مجموعة من "الرجال الأقوياء" تشير إلى
رئيسي البرازيل جائير بولسونارو والولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون.
وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة
"أنطونيو غوتيريس" بمعالجة أزمة التغير المناخي العالمية، والتي ستسترعي
المزيد من الاهتمام لخطط الزعماء الآخرين مثل رؤساء فرنسا إيمانويل ماكرون والمكسيك
أندريس مانويل أوبرادور، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ودفع المنظمات غير الحكومية
لاتخاذ خطوات عملية لإنقاذ الكوكب من الآثار المدمرة للاحتباس الحراري.
ويقول الأمين العام للأمم المتحدة إنه يعتمد
على الضغط العام لإجبار الحكومات على اتخاذ إجراءات أقوى ضد الحالة الطارئة في تغير
المناخ.
وأضاف: "ما أريده هو جعل المجتمع بأسره
يضغط على الحكومات لفهم أنها بحاجة إلى الركض بشكل أسرع. وحذرنا من أننا نخسر السباق.
ويعرف المراقبون أن هذين المراحل البارزة
في الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام لا تلقي بظلالها على المخاوف العالمية
الأخرى، ولا سيما أزمة الطوارئ الدولية مع إيران ودورها المزعزع للاستقرار في الشرق
الأوسط.
ويمثل تورط طهران في الهجوم على منشآت أرامكو
النفطية في بقيق وخريص نقطة تحول خطيرة في التهديدات الإيرانية لإمدادات النفط العالمية.
وتبددت التكهنات حول احتمال عقد اجتماع
بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني.
حذر جوتيريس من أن التوترات تتصاعد وأن الأشخاص العاديين يدفعون دائمًا أعلى سعر، مطالبين بتهدئة التوترات، "وليس هناك مكان أكثر أهمية من الخليج".
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