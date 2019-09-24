سيارة تدريب القوى العاملة المتنقلة تجوب قرية "العدوة" بالفيوم "صور"





وجاء ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وحرص اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على المتابعة المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين والبدء بمشروعات منتجة لزيادة دخل المواطن.

وتقوم الوحدة بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، وسيتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها واصدار شهادات تدريب معتمدة للمتدربين.



وأشار الأستاذ وليد الإمام، مدير عام القوى العاملة بالفيوم، إلى أنه تم اختيار الوحدة المحلية للعدوة مركز الفيوم لتمركز الوحدة لمدة ثلاثة اشهر لبدء الدورات التدريبية في المهن المختلفة (خياطة وتفصيل – كهرباء وتركيبات - سباكة صحية).



ثم الانتقال إلى وحدة محلية أخرى تنطبق عليها المواصفات المستهدفة للبدء في التدريب وسيعقد غدا الأربعاء 2592019 بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لقاءا مع الشباب لتوضيح دور سيارة التدريب المتنقلة للقري الأكثر احتياجا وامكانية دعم الجهاز للشباب في بدء مشروعاتهم وسيتم تلقي الطلبات في الوحدة المحلية ولمدة ثلاثة ايام لمندوب ادارة التدريب بمديرية القوي العاملة وسيتم إختيار عدد 45 شاب وشابة بالقرعة للشفافية في الإختيار بمعدل 15 للتدريب علي مهنة الخياطة و15 للكهرباء و15 للسباكة.



تسلمت محافظة الفيوم، الأحد الماضي، الوحدة المتنقلة المعارة من وزارة القوى العاملة للتدريب المهني على المهن المختلفة، بالقري والنجوع مجهزة بأحدث وسائل التدريب المهني.