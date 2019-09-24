زيدان يتحدث عن مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا غدًا

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه ريال أوساسونا في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليج".



وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"الشيء المهم هو اللعب كفريق واحد ، هذا ضروري اليوم لأن جميع المباريات صعبة للغاية. المهم هو أن نكون معًا".



وأضاف :" في إشبيلية لعبنا كفريق واحد ، من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة".



وتابع :" الفوز اليوم صعب للغاية ، عليك أن تلعب بشكل جيد ، لهذا السبب الفوز بالليغا أمر صعب للغاية ولهذا السبب يمكن أن يحدث كل شيء. إنها بطولة جيدة جدًا و التنافس بها عالي جداً".



وأشار :" لم أسمع شيء عن جوائز الفيفا ، والذين يصوتون هم الذين يختارون بالنهاية، فأنا لم أشاهد حفل الأفضل الخاص بالفيفا".



وأردف :" أنا منزعج من الإصابات ولكن هذا جزء من كرة القدم لا يمكن السيطرة عليه بشكل جيد".



وزاد :"الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال في ريال مدريد هم الافضل، هناك أشياء أخرى ، نلعب الكثير من المباريات ونحظى بوقت راحة بسيط".



وأوضح : "أمام أوساسونا ، يجب أن نُقدم مباراة بنفس الحدّه التي لعبنا بها في إشبيلية".



وأدرف:"أنا سعيد و خور لأن يكون لاعبي في تشكيلة الفيفا السنوية ، وأنا لن أدخل في نقاش إذا كانوا يستحقون ذلك أم لا".





وأتم حديثه :"دائماً أُكرر ذلكً، لاعبي فريقي هم الأفضل في العالم".



وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في مباراته السابقة أمام مضيفه إشبيلية بهدف نظيف، سجله الفرنسي كريم بنزيمة.