هل أضاعت الجبلاية أصوات المنتخب على محمد صلاح.. لهيطة يرد

أبدى إيهاب لهيطة مدير المنتخب السابق إندهاشه من استبعاد أصوات أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وخافيير أجيري مدرب مصر السابق في جائزة " ذا بيست " الأفضل في العالم

وكانت جائزة الأفضل في العالم قد جاءت من نصيب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والذي تفوق على منافسيه فيرجيل فان دايك و كريستيانو رونالدو .

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب السابق في تصريحات لقناة " تايم سبورت " :" خافيير أجيري وأحمد المحمدي صوتا في استفتاء الأفضل The Best .. أنا مندهش للغاية، أنا بنفسي من أرسلت صوتي المحمدي وأجيري للفيفا .. هذا الأمر موجود وموثق لدى اتحاد الكرة، الثنائي شارك في التصويت .. لا أعلم كيف تم الإعلان دون صوتي أجيري والمحمدي".

يذكر أن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قد جاء في المركز الرابع لأفضل اللاعبين في العالم " الفيفا " هذا العام 2019 .

فضيحة حرمان محمد صلاح من أصوات مدرب المنتخب وقائده.. من الجاني؟

تعددت الأسباب والمبررات والفضيحة واحدة وهي حرمان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أصوات مدرب منتخب مصر وقائد في الفراعنة التصويت على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وغاب محمد صلاح عن ثلاثي القائمة النهائية بفارق بحصول على المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وكان يمكن تعويض هذه النقاط في حالة تصويب مدرب المنتخب وهو خافيير أجيري وقائد الفراعنة وهو أحمد المحمدي خاصة إذا جاء في المركز الأول لكل منهما لأنه سيحصل على 5 نقاط في هذه الحالة ويتساوى مع رونالدو

طريقة التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب فى العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي ومدربي منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم بواقع 3 اختيارات لكل فرد يحصل الأول منها على 5 نقاط ثم الثاني على 3 ونقطة وحيدة للأخير فمثلًا هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة اختار ليونيل ميسي ثم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح أي أن صلاح حصل منه على نقطة وحيدة فقط.





من الجاني في أزمة محمد صلاح؟

فيفا





أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه المقتضب إلى أن مصر تأخرت في إرسال أصوات مدربها وقائدها لفيفا التي كان كان آخر يوم لها 19 من شهر سبتمبر

إيهاب لهيطة





أكد لهيطة مدير منتخب مصر السابق أنه أرسل تصويت خافيير أجيري مدرب منتخب السابق وأحمد المحمدي ولا يعرف كيف تم استبعادهما

هاني رمزي





المدرب العام السابق لمنتخب مصر أكد أنه لم يطلب منه أو من أحد أعضاء الجهاز الفني التصويب للنجم محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا

نتائج تصويت أفضل لاعب في العالم

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 46 نقطة

2- الهولندي فيرجيل فان دايك: 38 نقطة

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 36 نقطة

4- المصري محمد صلاح: 26 نقطة

5- السنغالي ساديو ماني: 23 نقطة

6 - الفرنسي كيليان مبابي: 17 نقطة.

7 - الهولندي فرينكي دي يونغ: 16 نقطة.

8 - البلجيكي إيدين هازارد: 16 نقطة.

9 - الهولندي ماتياس دي ليخت: 9 نقاط.

10 - الإنجليزي هاري كين: 5 نقاط.