اسعار الدواجن اليوم 24-9-2019.. كرتونة البيض بـ37 جنيها

اسعار الدواجن

واصلت اسعار الدواجن ارتفاعها في الأسواق خلال تعاملات الفترة الحالية حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا متتالية خلال تعاملات الفترة الماضية بعد حالة من التراجع المستمر لاضحى المبارك حيث وصلت اسعار الدواجن في الاسواق المحلية إلى نحو 19 جنيهات في المحلات الامر الذي ادى إلى خسائر كبيرة لدى المزارعين وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الدواجن في الاسواق خلال الفترة الحالية وجاءت على النحو التالى:





اسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن بالمزرعة 19 جنيهًا لتباع بالأسواق بسعر 24 جنيهًا، فى حين استقر سعر كيلو الدواجن البلدي لتسجل 29 جنيها بالمزرعة وتباع فى الأسواق بسعر 34 جنيهًا، وارتفعت أسعار البيض بالأسواق لتسجل نحو 31.5 جنيهًا لتباع بالأسواق بنحو 36 و73 جنيهًا، وأرجعت الشعبة الارتفاع في اسعار الدواجن إلي ارتفاع الطلب خلال الأسبوع الجاري.





اسعار كرتونة البيض في الاسواق

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المحلات إلى نحو 24 جنيها وتباع في المزرعة بسعر 19 جنيها للكيلو، وبينما ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتصل إلى 31.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق.





اسعار البانية والاوراك

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 31 و33 جنيهًا، وتختلف الاسعار بختلاف المحافظات حسب التكلفة من نقل والاعلاف، بينما ارتفعت أسعار الدواجن اليوم، فى السوق، بنحو 3 جنيهات، ليتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، و27 للأوراك، 70 للبانيه، 30 للساسو، 35 للبلدي، 40 للرومي، 40 للبط.



