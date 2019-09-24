الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالات شفيع سويسرا المصري

شارك صاحبا النيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنچلوس والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا أمس في احتفالات عيد استشهاد القديس موريس بديره التابع للكنيسة الكاثوليكية، بالبلدة التي تحمل اسمه (st. Maurice) بمقاطعه Valais بسويسرا الفرنسية، وهو عيد وفقًا للتقويم الغربي بينما تحتفل كنيستنا القبطية بعيد استشهاده يوم ٢٥ توت من كل عام.





والشهيد موريس، قديس مصري وهو قائد الكتيبة الطيبية التي سافرت إلى سويسرا لإخماد إحدى الثورات هناك وطلب الإمبراطور مكسيميانوس من أعضاء الكتيبة التبخير للآلهة فرفضوا، فأمر بقتلهم ونالوا إكليل الشهادة.



