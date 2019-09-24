الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالات شفيع سويسرا المصري
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:14 م
Advertisements
ماريان عيد
Advertisements
Advertisements
شارك صاحبا النيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنچلوس والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا أمس في احتفالات عيد استشهاد القديس موريس بديره التابع للكنيسة الكاثوليكية، بالبلدة التي تحمل اسمه (st. Maurice) بمقاطعه Valais بسويسرا الفرنسية، وهو عيد وفقًا للتقويم الغربي بينما تحتفل كنيستنا القبطية بعيد استشهاده يوم ٢٥ توت من كل عام.
والشهيد موريس، قديس مصري وهو قائد الكتيبة الطيبية التي سافرت إلى سويسرا لإخماد إحدى الثورات هناك وطلب الإمبراطور مكسيميانوس من أعضاء الكتيبة التبخير للآلهة فرفضوا، فأمر بقتلهم ونالوا إكليل الشهادة.
ويعد القديس “موريس” شفيع بلاد سويسرا، وعلى اسمه بُنِيَت العديد من الكنائس والمؤسسات الاجتماعية، والأديرة.
Advertisements
- الأنبا سرابيون يزور دير القديس موريس بسويسرا (صور)
- غدا.. مطرانية نقادة وقوص تحتفل بتذكار وصول رفات شهداء الفرقة الطبية
- رسامة كاهن جديد بإيبارشية لوس أنچلوس للأقباط الأرثوذكس (صور)
- الأنبا شاروبيم يترأس القداس الإلهي من كنيسة السيدة العذراء مريم بقنا
- اليوم.. " الأرثوذكسية" تحتفل بتذكار استشهاد القديس أبي فام الجندي الأوسيمي
- ننشر كلمة البابا تواضروس في قداس عيد الشهيد "سيدهم بشاي" بكنيسته بدمياط "صور"
- البابا تواضروس يطيب رفات القديس مار مرقس بالإسكندرية
- تفاصيل لقاء النصف سنوي لرعاة إيبارشيات أمريكا الشمالية
- إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس تحتفل بتذكار عيد "شفيع التائبين"
- القديسة والفلاية .. حكاية " فيرينا" ابنة قنا التي علمت سويسرا النظافة