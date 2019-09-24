اسعار اللحوم اليوم 24-9-2019.. "الضأن" بـ135 جنيها

اسعار اللحوم

تواصل اسعار اللحوم استقرارها في الاسواق المحلية ومحلات الجزارة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-9-2019، منتصف تعاملات الاسبوع وتشهد اسعار اللحوم استقرارا ملحوظا في الاسواق منذ بداية تعاملات شهر سبتمبر الجارى وننشر من خلال التقرير التالى اخر تحديث لاسعار اللحوم في الاسواق المحلية وجاءت على النحو التالي:





اسعار اللحوم اليوم في مصر

سجل سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة مسجلا ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا، ويأتي ذلك الاستقرار نتيجة لركود حركة البيع والشراء واستقرار الطلب مقابل المعروض من السلعة.





اسعار اللحوم اليوم 24-9-2019

سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها

لحم الكندوز 100 – 120 جنيه

لحم البتلو 120- 140 جنيه

لحم الضأن 120- 135 جنيه

لحم الجاموس 130 – 160 جنيه

لحم الجملي 100 – 120 جنيه

اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه

اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه

اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه



