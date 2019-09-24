ضربة موجعة ليوفنتوس بسبب رونالدو

ينوي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس تعويض غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة بريشيا اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ويغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة بريشيا اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، بسبب شعوره ببعض الإرهاق عقب خوض مباراتي أتلتيكو وفيرونا.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الأرجنتيني باولو ديبالا سيكون بديل الدون في هجوم يوفنتوس.

ورغم أن ديبالا شارك في مباراة فيرونا كمهاجم صريح، ولكنه سيترك ذلك المركز لمواطنه جونزالو هيجواين خلال لقاء اليوم.

وجاء التشكيل المتوقع ليوفنتوس في مباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دانيلو – بونوتشي – دي ليخت – ساندرو.

الوسط: خضيرة – بيانيتش – ماتويدي – رامزي.

الهجوم: ديبالا – هيجواين.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط.