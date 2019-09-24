"أحمد فلوكس يفضح محمد علي" الأبرز.. 6 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها تعزيز الإدارة العامة للمرور من تواجدها على المحاور، و حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة و الجيزة، بالإضافة إلى مصرع 8 رضع في حريق مستشفى بالجزائر.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث التي حدثت وأنت نائم.

كثافات مرورية

شهدت محاور القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، والطلاب إلى المدارس والجامعات، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.





وللعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور. وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.





كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور،و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة





إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة

وأصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكى، بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





أحمد فلوكس يفضح محمد على

بينما هاجم الفنان أحمد فلوكس، الفنان الهارب محمد على، لافتا إلى أن محمد على خولت له نفسه محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، وأن هناك من علق آماله على هذا الفنان الهارب، وأنه فى حالة الحرب لن نجد محمد على وأمثاله الذين يهاجمون جيش بلادهم.





وأضاف فلوكس، خلال فيديو نشره عبر صفحته على "فيس بوك"، أن معظم الدول بها مشاكل مثل السعودية والإمارات وحتى الدول الأوروبية بها مشاكل، متابعا: "اللى بيهاجموا البلد دول عيال صغيرة مبيعرفوش سياسة أصلًا.. دول مبيعرفوش يدخلوا الحمام ويطشطفوا.. وفاكرين أن الشطارة فى أنهم يشربوا سجاير ويعاكسوا البنات.. حتى أخلاق المصريين أنتوا متعرفوش حاجة عنها"، متابعا: "ده نصاب وحرامى وهربان بالفلوس بره.. ولو هو دكر يجى هنا يقول الكلام من هنا.. ده مش راجل.. بتتكلم عن الناس الغلابة.. تعالى ورينا نفسك.. أنا بمثل من 18 سنة.. محدش يقولى بطبل.. وبقالي سنتين بشتغل 100 شغلانة ومابتكلمش.. أنا معملتش غير مسلسل "الاب الروحى" وفيلم "الممر" إللى أجره مياكلش ابنى أصلا".





مطار الملك سعود بالباحة يحتفى باليوم الوطني

على الصعيد الخارجي، احتفل مطار الملك سعود الإقليمي بمنطقة الباحة، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، حيث زين أرجاء المطار بالأعلام وازدهرت شاشات العرض بمختلف العبارات الترحيبية، ووفق وكالة أنباء "واس" قام منسوبو مطار الملك سعود الإقليمي من خلال استقبال المسافرين القادمين عبر الرحلات الداخلية من مختلف المناطق بالورود ورايات الوطن، إضافة إلى الأهازيج التى شاركت بها الفرق الشعبية احتفالا بالمناسبة الوطنية المجيدة.





مصرع 8 رضع في حريق مستشفى بالجزائر

لقى 8 رضع مصرعهم في مستشفى للإنجاب بولاية الوادي الجزائرية بعد نشوب حريق بها، ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، فإن هيئة الحماية المدنية الجزائرية ذكرت أن الحريق نشب بمستشفى بن ناصر للانجاب، الساعة 3 و52 دقيقة فجرا بتوقيت الجزائر، ما تسبب في وفاة 8 رضع، 3 منهم بحروق و5 مختنقين، وأضافت أنه تم إنقاذ 11 طفلا و107 سيدات وو28 عاملا كانوا بالمستشفى وقت الحريق ونقل المصابون لمستشفيات أخرى للعلاج.





الرئيس البرازيلي السابق يرفض إكمال عقوبته

كما رفض الرئيس البرازيلى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إكمال مدة عقوبته فى سجن منزلى، واختار استمرار البقاء خلف قضبان زنزانته، مؤكدا على براءته من تهم الفساد المنسوبه إليه، وأنه سيواصل السعى لاستعادة حريته بالكامل والحصول على اعتراف بأنه كان ضحية عملية مدبرة، بحسب ما أعلن محامو الرئيس السابق، في تصريح لقناة "الحرة "، والتي أوضحت أن الرئيس السابق يقضى حكما بالسجن مدة ثمانى سنوات وعشرة أشهر في سجن مقر الشرطة الفيدرالية في مدينة كوريتيبا الجنوبية منذ أبريل 2018، بعد أن أدين في قضايا فساد.





وأشارت القناة إلى أنه بعد إكماله سدس مدة العقوبة، أصبح من حقه، بموجب القانون البرازيلي، التقدم بطلب للحصول على حق السجن المنزلى أو شبه المفتوح الذى يتيح له مغادرة السجن خلال اليوم، لكن لولا دا سيلفا قرر التخلى عن هذين الخيارين من أجل "مواصلة السعى لاستعادة حريته بالكامل، إلى جانب الحصول على اعتراف بأنه كان ضحية" لعملية قضائية مدبرة، وفق ما قال فريق الدفاع عنه.



