سقوط عاطل تخصص في نشل الهواتف المحمولة بموقف سيارات بنها

‎ألقت مباحث مركز شرطة بنها، القبض على عاطل لقيامه بارتكاب حوادث سرقة الهواتف المحمولة بموقف سيارات بنها، بأسلوب النشل، تم ضبطه وارشاده عن الهواتف التي سرقها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت قد وردت معلومات للمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة بنها، مفادها قيام المدعو سعد ص ي ب 27 سنة، عاطل ومقيم كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، السابق اتهامها في عدد 3 قضايا " سرقة، مخدرات "ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب النشل في مواقف السيارات، جرى اخطار اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية.





وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم حال تواجده بموقف سيارات بنها العمومي – دائرة المركز، وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 10 جرام تقريبًا ومبلغ مالي 700 جنيه،وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وحيازته للمواد المخدره بقصد التعاطي وبمناقشته أقر بإرتكاب عدة وقائع سرقات هاتف محمول،تم بإرشاد المتهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليهم تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.‎





كما ضبطت مباحث المرور بالقليوبية، شخص بحوزتة استمارة مؤهل مزورة أثناء تجديد رخصة قيادة بمرور القليوبية، وبمواجهته اعترف بشرائها نظير مبلغ 7000 جنية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث إدارة المرور مفادها قيام المدعو" اسلام س م " 27 سنة، بدون عمل ومقيم دجوى دائرة مركز بنها،بتجديد رخصة قيادة درجة أولى رقم 12314 باستمارة دبلوم لمدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات " أعداد مهنى " لسنة 2012م المنسوب صدورها لمديرية التربية والتعليم ببنها المدرسة الثانوية الزخرفية المعمارية بنين " نجارة أثاث " يشتبه في كونها "مزور ".





وبالاستعلام من الجهة المنسوب إليها صدور البيان أفادت بأنه غير صحيحة ومزور تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر انه قام بشراء المؤهل الدراسي من احد الأشخاص يدعى " س ص ع " بأحد المكاتب بشارع القومسيون الطبي ببنها، نظير مبلغ 7000 جنية" جارى ضبطه " تحرر عن ذلك المحضر رقم 4736 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها وتولت النيابة التحقيق.‎





وضبطت مباحث القليوبية،قبل عدة أيام مستريح جديد اوهم ضحاياه واستولى منهم على 10 ملايين جنية مدينة قليوب بحجة استثمارها فى الادوية والمستحضرات الطبية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى امرت بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، اخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بورود عدة بلاغات من اصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب على يد م.ا.ع مندوب مبيعات بشركة ادوية الى استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الادوية مستغلا عمله بشركة ادوية وكون شقيقه صيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة.





وتقرر تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء هشام سليم مدير ادارة البحث الجنائي وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.





وتبين من التحريات ان المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لاحدى شركات الادوية الكبرى واوهم ضحاياه من الاطباء اصحاب الصيدليات بقدرته على المكسب السريع عن طريق تاسيس شركة مساهمة فى تجارة الادوية واستولى على 10 ملايين جنيه واختفى بعد اسابيع بمحافظة القاهرة.





وتمكنت وحدة مباحث القسم باشراف المقدم محمود عقل بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط المتهم قبل هروبه وضبط بحوزته جواز سفر وشهادة التخرج وشهادة تأدية الخدمة العسكرية ومبلغ مالى حيث كان ينوى السفر خارج البلاد وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.





كما ضبطت مباحث القليوبية، ربة منزل لاتهامها بالنصب علي المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة مقابل أرباح شهرية في القناطر الخيرية.





وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور القناطر الخيرية يفيد تلقيه بلاغا بتاريخ 16 الجاري في المحضر رقم 9278 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019، بشأن بلاغ كل من سماح ع ع 35 سنة ربة منزل، وآية ع ع 19 سنة ربة منزل ( وآخرين ) وجميعهم مقيمين أبو الغيط – دائرة المركز، بتضررهم من أحدى السيدات د ون وشهرتها " بوسي " لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية على سبيل إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة تتراوح ما بين ( 5000 جنيه - 10000 جنيه ) لكل فرد مقابل تحصلهم على أرباح شهرية غير محددة القيمة.



