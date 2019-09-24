Messi الأفضل في العالم .. رونالدو يوجه رسالة لميسي بعد حفل "ذا بيست"
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
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يتنافس قطبي كرة القدم في العالم أسطورة برشلونة ليونيل ميسي Messi الأرجنتيني، وكريستيانو رونالدو البرتغالي نجم اليوفي دائمًا على جازة أفضل لاعب في العالم، وقبل حفل "ذا بيست" أمس، كان ميسي Messi ورونالدو يتقاسمان الجازة 5 لكل واحد، وحتى كسر الأسطور Messi كسر هذا التعادل ليتقدم على غريمه رونالدو.
وعادت جائزة أفضل لاعب في العالم إلى أحضان الأرجنتيني لينونيل ميسي Messi، وكان الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ورونالدو ينافسان ميسي ، حيث ذهبت أغلب التوقعات إلى استمرار ابتعاد الجائزة عن ميسي ورونالدو منافسيه، لكن المفاجأة كانت حاضرة.
وتوج ميسي Messi بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الرائعة، ليتفوق على رونالدو الذي فاز بها 5 مرات من قبل، ويحتاج رونالدو للتتويج بها مرتين إضافيتين لتجاوز ميسي كما تمنى في حواره التليفزيوني الأخير.
وكان رونالدو واضحا حين سأله بيرس مورجان في حوار مع قناة ITV فقال نجم يوفنتوس:"أريد أكثر عدد من الكرات الذهبية في تاريخ كرة القدم. أحب ذلك، وأعتقد أني أستحقه. ميسي لاعب رائع، لكن أعتقد بعد حصولي على ست، أو سبع، أو ثمان (كرات ذهبية) سأتفوق عليه".
وعادت الجائزة لأحضان ميسي Messi بعدما غابت عنه منذ عام 2015، وفاز ميسي مع برشلونة بالليجا في الموسم الماضي، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد ليفربول وخسر نهائي كأس الملك من فالنسيا.
حكاية Messi مع جائزة أفضل لاعب في العالم
في 2007 صعد ميسي لأول مرة على مسرح الحفل ولكن لاستلام جائزة الوصيف للبرازيلي كاكا نجم ميلان وكان رونالدو في المرتبة الثالثة.
وفي العام التالي، فاز رونالدو بجائزته للمرة الأولى وحل ميسي وصيفا ومن وقتها لم يعرف العالم فائزا غيرهما حتى غير مودريتش المتعارف عليه في 2018.
رفع الساحر الأرجنتيني جائزته الأولى عام 2009، ولم تسقط منه إلا في 2013 عندما فاز رونالدو بها مرتين متتاليتين.
عاد ميسي ليفوز بها مجددا في 2015 ويحملها للمرة الخامسة، لكن رونالدو صنع ريمونتادا شبيهة بما واجهه ميسي مع برشلونة ضد روما وليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز رونالدو بالجائزة عامي 2016 و2017 ليعادل رقم ميسي في الفوز بالجائزة 5 مرات.
وخرج ميسي Messi العام الماضي من قائمة المرشحين النهائية لأول مرة منذ 2007 لصالح مودريتش والمصري محمد صلاح اللذين نافسا رونالدو، لكنه عاد هذا العام الأفضل وفاز بها للمرة السادسة ليضيف فصلا رائعا لحكايته مع كرة القدم.
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