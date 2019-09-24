Messi الأفضل في العالم .. رونالدو يوجه رسالة لميسي بعد حفل "ذا بيست"

يتنافس قطبي كرة القدم في العالم أسطورة برشلونة ليونيل ميسي Messi الأرجنتيني، و كريستيانو رونالدو البرتغالي نجم اليوفي دائمًا على جازة أفضل لاعب في العالم، وقبل حفل "ذا بيست" أمس، كان ميسي Messi ورونالدو يتقاسمان الجازة 5 لكل واحد، وحتى كسر الأسطور Messi كسر هذا التعادل ليتقدم على غريمه رونالدو.





وعادت جائزة أفضل لاعب في العالم إلى أحضان الأرجنتيني لينونيل ميسي Messi، وكان الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ورونالدو ينافسان ميسي ، حيث ذهبت أغلب التوقعات إلى استمرار ابتعاد الجائزة عن ميسي ورونالدو منافسيه، لكن المفاجأة كانت حاضرة.