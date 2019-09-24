رئيس هيئة البترول يتفقد الورش المركزية التابعة لبتروجت بالقطامية

قام المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، أمس الإثنين، بزيارة تفقدية للورش المركزية لتصنيع المعدات التابعة لبتروجت بالقطامية.





وخلال جولته التى رافقه فيها قيادات ومديرى الورش، تم شرح مراحل التصنيع وأهم المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً بصفة عامة ومشروع تصنيع وتوريد المبادلات الخاصة بوحدة استخلاص العطريات والتى يتم تنفيذها لصالح شركة الإسكندرية للبترول، حيث تم الانتهاء من أعمال التصنيع بشكل كامل ويتم حالياً إجراء الإختبارات الهيدروليكية للمبادلات.









كما تم أيضاً إستعراض مراحل تقدم الأعمال فى أعمال التصنيع الخاصة بمشروع وحدة الأسفلت التابعة لشركة السويس للبترول.





وأبدى رئيس الهيئة تقديره للجهد المبذول من العاملين بالشركة بصفة عامة والعاملين بالورش المركزية بصفة خاصة، مؤكداً على الدور الأساسى للورش فى ترسيخ التوجه الخاص بالقطاع والهادف الى تعظيم التصنيع المحلى، واصفاً الورش المركزية بأنها صرح عملاق فى مجال التصنيع داخل قطاع البترول المصرى.



