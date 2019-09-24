فاضل عبد الكافي يعلن دعمه لنبيل القروي

أعلن وزير المالية الأسبق فاضل عبد الكافي دعمه لرئيس حزب قلب تونس و المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي .

و أضاف عبد الكافي انه لو كان نبيل القروي خارج السجن لقاد حملته الانتخابية ولتمكن من تحقيق نتائج أفضل بكثير من نصف مليون تونسي الذين صوتوا له في الدور الأول في حوار مع قناة الحوار التونسي .

و بين عبد الكافي أن القروي كون حزببا وتقدم به للانتخابات التشريعية "عدم حضوره في الحملة الانتخابية يمكن أن يتحول إلى وصمة عار على الديمقراطية الناشئة في تونس، مؤكدا أنه صوّت لنبيل القروي في الدور الأول وسيصوت له في الدور الثاني وكذلك لحزب قلب تونس في التشريعية.

وطالب عبد الكافي المترشح الثاني للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني قيس سعيد أستاذ القانون أن تكون المنافسة بينه وبين نبيل القروي في الميدان وأن يعلن عن موقفه من سجنه صراحة.

من جهة أخرى قال عبد الكافي أنه سيقبل منصب رئيس الحكومة لو تم عرضه عليه بعد الانتخابات وذلك ضمن فريق متكامل وكفأ.

أرابيسك



