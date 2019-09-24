"الحسيني" يدعو "مطر" لمناظرة على الهواء: "علشان نشوف مين فينا العميل"



وأضاف "الحسيني"، في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن "مطر" نشر عقدًا مزيفًا يزعم أنه عمل في قناة الشرق الفضائية.



وسخر "الحسيني" من الإعلامي الإخواني قائلا: "لو سمحتوا عاوز الفلوس اللي ليا عندكم"، مشيرا إلى أنه له عتاب على الدكتور أيمن نور –رئيس قناة الشرق- لافتا إلى أنهما تناولا معا "عيش وملح".



ووجه رسالة لقناة الشرق قائلا: "لو سمحتوا طلعوا الشغل اللي عملته على قناة الشرق.. أرجوكم طلعوا السر ده"، لافتا إلى أنهم يعملون "بلا شرف، وبلا نبل".



كما وجه رسالة إلى معتز مطر، قائلا: "أنت بتقول طلعوني من القمقم.. هو أنا مارد!!.. لو أنا مارد والدولة استدعتني في موقف ما يبقى أنا مارد وقوي.. شكرا يا ميزو".





وشدد على أنه لا يعرف أحد في قناة الشرق إلا أيمن نور، داعيا قناة الشرق إلى إظهار المكالمات والعقود التي يدعون أنه وقعها وأجراها معهم للعمل في القناة، لافتا إلى أنه لو يضمن عدم سجن معتز مطر في مصر بعد عودته لها، فإنه يدعوه إلى العودة لمصر، مضيفا: "تعالى نعمل مناظرة على الهواء مباشرة.. أنت راجل همام شجاع وتعالى نقعد ساعتين على الهواء مباشرة.. ونخلص الساعتين ونشوف مين العميل فينا".

رد الإعلامي يوسف الحسيني، على الاتهامات التي وجهها له الإعلامي الإخواني معتز مطر، بالعمل في قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنها "فبركة".