يضر بالمحاصيل.. خبير يكشف تأثير التغير المناخي على مصر (فيديو)



وأضاف "علام"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مسألة التغير المناخي انتقل من رفاهية الحوار في البحث العلمي، والأبحاث أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن ما يحدث من تغيرات مناخية هو من صنع البشر وليس له علاقة بالدورات الطبيعية للمناخ.





وتابع أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن مشكلة العالم النامي وأفريقيا بالذات أصبح التأثر بالتغير المناخي حقيقة، وفي مصر القطاع الأكثر تأثرا هو قطاع الزراعة، ولو حدث تصحر سوف نتأثر، أو لو حدث ارتفاع في درجة الحرارة، أو جفاف، أو الاحتباس الحراري، أو الفيضانات، فإنها جميعا سوف تؤثر في مصر.



وشدد على أن العالم حاليا ينتقل من مرحلة التغير المناخي إلى الانقلاب المناخي، وهو أخطر بكثير من "التغير المناخي"، معقبا: "يعني فجأة تلاقي الجو صيف بعد بكرا شتاء وده هيخلي المحاصيل تتجنن.. ومثلا هتلاقي الزهرة بدل ما تفتح كدة وتطلع برتقال تلاقيها مطلعة حاجة دبلانة كدة.. والزرع بيموت".





وأكد أن مشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر واحد من أهم المشروعات الخاصة بالتكيف مع المناخ وهذا ما تبحث عنه مصر وأفريقيا، ليس منع التغير المناخي، ولكن كيف تتكيف معه.



قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن القمم الدولية المختلفة التي تنعقد بشأن التغيرات المناخية مهمة جدا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اتفاقية باريس تعتبر كلامًا جميلًا منمقًا ولكنها حتى الآن لم تسفر عن أي شيء.