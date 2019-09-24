ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يضر بالمحاصيل.. خبير يكشف تأثير التغير المناخي على مصر (فيديو)

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:13 ص
Advertisements
يضر بالمحاصيل.. خبير يكشف تأثير التغير المناخي على مصر (فيديو)
الدكتور مجدي علام
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن القمم الدولية المختلفة التي تنعقد بشأن التغيرات المناخية مهمة جدا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اتفاقية باريس تعتبر كلامًا جميلًا منمقًا ولكنها حتى الآن لم تسفر عن أي شيء.

وأضاف "علام"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مسألة التغير المناخي انتقل من رفاهية الحوار في البحث العلمي، والأبحاث أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن ما يحدث من تغيرات مناخية هو من صنع البشر وليس له علاقة بالدورات الطبيعية للمناخ.

وتابع أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن مشكلة العالم النامي وأفريقيا بالذات أصبح التأثر بالتغير المناخي حقيقة، وفي مصر القطاع الأكثر تأثرا هو قطاع الزراعة، ولو حدث تصحر سوف نتأثر، أو لو حدث ارتفاع في درجة الحرارة، أو جفاف، أو الاحتباس الحراري، أو الفيضانات، فإنها جميعا سوف تؤثر في مصر.

وشدد على أن العالم حاليا ينتقل من مرحلة التغير المناخي إلى الانقلاب المناخي، وهو أخطر بكثير من "التغير المناخي"، معقبا: "يعني فجأة تلاقي الجو صيف بعد بكرا شتاء وده هيخلي المحاصيل تتجنن.. ومثلا هتلاقي الزهرة بدل ما تفتح كدة وتطلع برتقال تلاقيها مطلعة حاجة دبلانة كدة.. والزرع بيموت".

وأكد أن مشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر واحد من أهم المشروعات الخاصة بالتكيف مع المناخ وهذا ما تبحث عنه مصر وأفريقيا، ليس منع التغير المناخي، ولكن كيف تتكيف معه.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: الصوب الزراعية السيسي التغير المناخي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status