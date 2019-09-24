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عماد الدين حسين: مصر تحتاج إلى إعلام قوي وسريع يرد على الشائعات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:57 ص
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عماد الدين حسين: مصر تحتاج إلى إعلام قوي وسريع يرد على الشائعات
عماد الدين حسين
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نعيم يوسف
 
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قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن الـ"سوشيال ميديا"، أصبحت جزءا من الواقع في مصر، وهي ليست سيئة، وكما تنقل الأشياء السلبية، تنقل الأشياء الإيجابية أيضا، مشددا على أن استهداف الدولة المصرية سوف يتواصل، وطالما أنها لديها مشروع سوف يكون له الأعداء باستمرار.

وأضاف "حسين"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تحتاج إلى إعلام قوي وسريع يرد على ما تتعرض له من شائعات، ولكن للأسف الشديد أن سرعة الاستجابة في المرات السابقة كانت قليلة.

وتابع الكاتب الصحفي، أن من ضمن الإيجابيات فيما حدث خلال الفترة الماضية هو أن تضع الدولة المصرية يدها على بعض الأخطاء، ويجب مراعاتها وإصلاحها، أما بالنسبة للرد على الشائعات على الـ"سوشيال ميديا"، فإن الأساس في الرد عليها هو نشر المعلومات في الوقت المناسب وبسرعة.

وشدد على ضرورة التفرقة بين الإرهابيين، والمعارضين، ومن الخطأ وصف أي شخص يينزل للتظاهر على أنه من الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن ذلك يعطي للإخوان حجمًا أكبر من حجهم ويجعل منهم كائن عملاق، رغم أنهم ليسوا كذلك.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تعرضت خلال الفترة الماضية لهجوم شديد من قبل قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، والفنان والمقاول الهارب محمد علي، ودعوا إلى التظاهر يوم الجمعة الماضية إلا أن الشعب المصري لم يستجب لدعواتهم.
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