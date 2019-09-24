أستاذ قانون دستوري: الكذب ومخالفة العهود السمة الأساسية لجماعة الإخوان



وأضاف "المغازي" في مداخلة مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذه الجماعة تعلم جيدا نظافة يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن السيسي نفذ العديد من المشروعات القومية مثل "فيروس سي"، وشبكات الحماية الاجتماعية، أصبح في عهده لأول مرة تعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإنجاز العديد من الخدمات للقرى الفقيرة مثل الكهرباء والصرف الصحي.



وتابع أستاذ القانون الدستوري، أنه أصبح لدينا العديد والعديد من فرص العمل، وتراجع الدولار الأمريكي أمام الجنية، وهذا مؤشر اقتصادي رائع شهدت به مؤسسات التصنيف العالمية، والتي رفعت تصنيف القاهرة عدة مرات متتالية.



وشدد على أن الشعب المصري يعلم جيدا الإنجازات التي قام بها الرئيس، مشيرا إلى أن مصر كانت عضويتها مجمدة في الاتحاد الأفريقي، وأصبحت حاليا رئيسا له، ولها حضور دولي في العديد من الاجتماعات الدولية، والشعب المصري ييعلم جيدا ما هي الحقيقة وما هو الكذب الذي تنتهجه جماعة الإخوان المسلمين.

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يمكن محاربة الهجوم الإعلامي على الدولة المصرية إلا بسلاح إعلامي قوي، ونشر حقيقة الأوضاع في مصر ردا على الإعلام الإخواني، مشددًا على أن تلك الجماعة بها الكثير من الافتراءات والأكاذيب، والسمة الأساسية لهم حتى مع الأحزاب السياسية هو الكذب ومخالفتهم للعهود والعهود، مشددا على أنه شاهد عيان على هذه المسألة.