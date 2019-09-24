فالفيردي يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:09 ص
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وجه الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة رسالة نارية إلى ريال مدريد الذي يبتعد عنه بأربع نقاط في جدول الدوري الإسباني وأكد أنه لا يشعر بالقلق بهذا الشأن وذلك قبل مواجهة فياريال غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني على أمل العودة لطريق الانتصارات عقب الخسارة من غرناطة بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.
وقال فالفيردي في تصريحات المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"ريال مدريد يسبقنا في الجدول بأربع نقاط، هذا الأمر لا يقلقني على الإطلاق".
يذكر أن ريال مدريد فاز على إشبيلية بهدف نظيف على ملعب سانشيز بيزخوان في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني ليحتل الملكي المركز الثاني برصيد 11 نقطة، في حين يحتل الفريق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط.
وعلى صعيد آخر، أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة فياريال غدًا الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وشهدت قائمة الفريق الكتالوني عود عثمان ديمبلي بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة فيما استبعد فالفيردي نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي :- تير شتيجين وسيميدو وبيكي وسيرجيو بوسكيتس وتوديبو وأرثور وسواريز وميسي وديمبلي زنيتو ولينجليت وأنطوان جريزمان وألينا وسيرجيو روبيرتو وفيدال وجونيور وأنسو فاتي.
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