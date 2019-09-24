برشلونة بالقوة الكاملة أمام فياريال بالليجا
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:13 ص
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السيد على
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يسنقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره فياريال اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني.
ويتواجه الفريقان على ملعب "كامب نو"، بمنافسات الجولة السادسة للمسابقة الإسبانية.
يدخل برشلونة اللقاء برصيد 7 نقاط في المركز الثامن، ويحتل فياريال المركز السابع بـ 8 نقاط، ، ويسعي الفريق الكتالوني، لمحو نتائجة السيئة خلال الفترة السابقة، وإستعادة نغمة الإنتصارات، والخروج من النفق المظلم وكان آخرها الهزيمة من غرناطة بثنائية نظيفة.
ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء مكون من:-
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، فيربو.
خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، آرثر.
خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان.
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