أيمن عبد العزيز: الزمالك بمن حضر
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:06 ص
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السيد على
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أيمن عبد العزيز: الزمالك بمن حضر قال أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن بداية مشوار الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الاتحاد السكندري كانت صعبة للغاية.
وحقق الزمالك الفوز بشق الأنفس على نظيره الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الأولى من البطولة المحلية مساء الإثنين.
واوضح عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم": "بداية مشوار الدوري كانت مباراة صعبة أمام الاتحاد السكندري، وكان لدينا نواقص في الفريق ولكن الزمالك بمن حضر".
وتابع أيمن: "نمتلك لاعبين على مستوى جيد ونحاول أن نستغلهم قدر المستطاع، لدينا قوام فريق مكون من 29 لاعبا، نحاول أن نستغل كل اللاعبين لكي نخلق منافسة بينهما".
وأكد: "نتورط في ظروف تجبرنا على وضع تشكيل معين وكل مباراة لها ظروفها".
وأكمل "عبد العزيز": "نحتاج من لاعبي الزمالك أن يكون لديهم روح وعقيلة واستيعاب لكونهم لاعبين في القلعة البيضاء".
واختتم مدرب الزمالك: "نريد أن نحقق المكسب في المباراة المقبلة أمام بطل السنغال في دوري أبطال إفريقيا لكي نصعد لدوري المجموعات".
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