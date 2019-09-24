



وحقق الزمالك الفوز بشق الأنفس على نظيره الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الأولى من البطولة المحلية مساء الإثنين.





واوضح عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم": "بداية مشوار الدوري كانت مباراة صعبة أمام الاتحاد السكندري، وكان لدينا نواقص في الفريق ولكن الزمالك بمن حضر".





وتابع أيمن: "نمتلك لاعبين على مستوى جيد ونحاول أن نستغلهم قدر المستطاع، لدينا قوام فريق مكون من 29 لاعبا، نحاول أن نستغل كل اللاعبين لكي نخلق منافسة بينهما".





وأكد: "نتورط في ظروف تجبرنا على وضع تشكيل معين وكل مباراة لها ظروفها".





وأكمل "عبد العزيز": "نحتاج من لاعبي الزمالك أن يكون لديهم روح وعقيلة واستيعاب لكونهم لاعبين في القلعة البيضاء".





واختتم مدرب الزمالك: "نريد أن نحقق المكسب في المباراة المقبلة أمام بطل السنغال في دوري أبطال إفريقيا لكي نصعد لدوري المجموعات".

أيمن عبد العزيز: الزمالك بمن حضر قال أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن بداية مشوار الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الاتحاد السكندري كانت صعبة للغاية.