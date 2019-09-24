شيرين تبكي لحظة حديثها عن مصر بحفلها في اليوم الوطني السعودي (فيديو)

بكت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، لحظة حديثها عن مصر، وذلك خلال حفلها الذي أقيم في جدة بالسعودية.



وقالت شيرين خلال الفيديو الذي نشرته قناة روتانا عبر حسابها بتويتر: "يا جماعة اسمحولي أتكلم على الوطن علشان احنا في وطن غالي".





وتابعت: " أنا أخذت عهدًا على نفسي بعدم الحديث في أي موضوع مع جمهورها، لكن إحنا في وضع أقول فيه كلمة حق".



إطلالة جديدة لشيرين





نشر مصفف الشعر طوني المندلق عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام" فيديو للمطربة شيرين عبد الوهاب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، خلال الفيديو وهو تصفف شعرا وتعتمد إطلالة جديدة.

سر غياب شيرين

غياب شيرين عبد الوهاب، فسره البعض بأنه يعود إلى حملها وإجهاضها، ولكنها لم تعلق على هذه الأنباء، واكتفت حينها بتوجيه التحية للفنان عاصي الحلاني، إثر سقوطه عن الحصان.

وكانت شيرين قد برّرت سبب ابتعادها طوال الفترة الماضية، بانشغالها بالتحضير للألبوم الجديد.

حملة محبي شيرين

رافقت فترة غياب شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة حملة دشنها محبّوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعوها إلى العودة إلى الساحة الفنية، لأنها بالغت في غيابها.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب سوف تحيي حفلاً في السعودية بعد يومين، هو الأول لها بعد عودتها من السفر ومعاودة نشاطها الفني.





حسام حبيب وحقيقة حمل شيرين

أكد الفنان حسام حبيب أن ما تردد بخصوص حمل زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب مجرد شائعات كاذبة.





وأوضح في تصريحات إعلامية أنهما كانا في لندن وليس أمريكا كما نشرت بعض المواقع الإلكترونية





يشار إلى أن حسام حبيب كشف لبرنامج "عايشة شو"، في شهر مايو/ أيار، أنه يرغب في إنجاب أطفال من زوجته شيرين عبد الوهاب، ولا يرغب في تأجيل الإنجاب، وذلك لأن الأطفال رزق، بحسب رأيه.





وقال "على الرغم من وجود علم وتكنولوجيا قادرين على تأجيل إنجاب الأطفال، ولكني أحب مفاجآت الله، ولو حدث وأن أصبحت شيرين حامل الآن فسيكون رزقنا نحن الاثنان، وهذا أهم من المال والشهرة".





وواصل "أنا أعلم كم أن شيرين أم ماهرة، ولو تم تخييرنا بين إنجاب الأطفال والعمل فسنختار الأطفال بكل تأكيد".





يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018.





سر اختفاء شيرين





اختفت شيرين، عن الأنظار خلال الفترة الماضية، ما بين شائعات مرضها، وأنباء أخرى أكدت حملها فى الشهر الرابع، واستقرارها هذه الأيام بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة صحة الجنين لولادته هناك.





وأكدت شيرين للمقربين منها أنها تقضى إجازتها السنوية فى أمريكا كل عام، لتستغل إجازة بناتها فى شهرى يوليو وأغسطس لتعوضهن عن غيابها طوال العام، وانشغالها بأعمالها الفنية سواء الألبوم أو الحفلات الغنائية وأخفت شيرين تماما خبر حملها عن المحيطين بها حتى الآن، وأكدت أنها بصحة جيدة ولا تعانى من أية مشاكل أو أزمات صحية كما تردد من قبل.





"ذا فويس"





من ناحية أخرى اعتذرت شيرين عن المشاركة فى لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس» لرغبتها فى الحصول على فترة راحة طويلة خوفا على صحتها وصحة جنينها خاصة أن البعض أكد أنها تعرضت لفقدان جنينها الأول من حسام حبيب فى بداية زواجهما ما جعلها تلتزم هذه المرة بكافة التعليمات الطبية من طبيبها الخاص.





ونجحت أغنية "الحب خدعة" لشيرين في تخطي حاجز المليوني مشاهدة منذ طرحها في قناة شيرين في 14 أغسطس الجاري.





ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية حيث علق البعض قائلًا:" شيرين أفضل مطربة فى الوطن العربى"، "صوت شيرين وإحساسها هنا بالأغنية هذه دمار".





الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.







