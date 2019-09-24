شيرين تبكي لحظة حديثها عن مصر بحفلها في اليوم الوطني السعودي (فيديو)
وقالت شيرين خلال الفيديو الذي نشرته قناة روتانا عبر حسابها بتويتر: "يا جماعة اسمحولي أتكلم على الوطن علشان احنا في وطن غالي".
إطلالة جديدة لشيرين
نشر مصفف الشعر طوني المندلق عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام" فيديو للمطربة شيرين عبد الوهاب.
وظهرت شيرين عبد الوهاب، خلال الفيديو وهو تصفف شعرا وتعتمد إطلالة جديدة.
سر غياب شيرين
غياب شيرين عبد الوهاب، فسره البعض بأنه يعود إلى حملها وإجهاضها، ولكنها لم تعلق على هذه الأنباء، واكتفت حينها بتوجيه التحية للفنان عاصي الحلاني، إثر سقوطه عن الحصان.
وكانت شيرين قد برّرت سبب ابتعادها طوال الفترة الماضية، بانشغالها بالتحضير للألبوم الجديد.
حملة محبي شيرين
رافقت فترة غياب شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة حملة دشنها محبّوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعوها إلى العودة إلى الساحة الفنية، لأنها بالغت في غيابها.
يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب سوف تحيي حفلاً في السعودية بعد يومين، هو الأول لها بعد عودتها من السفر ومعاودة نشاطها الفني.
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