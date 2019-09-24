برشلونة يقترب التعاقد مع نجم نابولي

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي على جدول أعمال النادي بالفعل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن السكرتير الرياضي لبرشلونة الفرنسي إيريك إبيدال قد تواجد في مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي لمتابعة نجوم فريق الجنوب الإيطالي.





وقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا مغريا للمدافع السنغالي لنابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي في يونيو الماضي وكان سيجعله أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.





وكشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن العرض تبلغ قيمته حوالي 84 مليون جنيه إسترليني وهو ما يزيد بقرابة 9 ملايين إسترليني عن قيمة انتقال أغلى مدافع في العالم حاليًا فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018.





ويعتبر كوليبالي من أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية هذا العام إذ يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا وعلى رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد إلا أن نابولي لا يبدو مستعدًا للتخلي عن خدماته.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر يونايتد ومديره الفني أولي جونار سولسكاير لإغراء نابولي واللاعب الذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى 2023 بقيمة الصفقة في ظل رغبة الشياطين الحمر في تدعيم مركز قلب الدفاع.