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الجزائر تنقسم في تصويت The BEST بين ماني وصلاح

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:34 ص
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الجزائر تنقسم في تصويت The BEST بين ماني وصلاح
ماني وصلاح
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على شحاتة
 
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حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد منافسة شرسة مع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وكذلك غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأتي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لاعب نادي ليفربول  في المرتبة الرابعة برصيد 26 نقطة، متفوقاً علي منافسة في ليفربول ساديو ماني، وإيدين هازارد نجم ريال مدريد. 

وصوت العديد من النجوم والمدربين العرب للنجم المصري مان علي رأسهم  النجم الجزائري رياض محرز الذي صوت في الإحتيار الأول ليونيل ميسي، والثاني ساديو ماني والثالث محمد صلاح. 

أما المدير الفني لمحاربي الصحراء جمال بالماضي، فقد صوت إلي محمد صلاح كإختيار أول، ثم ساديو ماني، ثم فان دايك.
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