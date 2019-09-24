حفل جوائز The BEST يكشف كارثة مدوية لمنتخب مصر



كشفت تقارير صحفية عالمية، عن مفاجأة مدوية للمنتخب المصري، عقب نهاية حفل جوائز The BEST 2019، التي أقيمت مساء الأثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، الذي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق الأول لكرة القادم بنادي برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، بعد صراع شرس مع الثنائي البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.



وأوضحت بعض التقارير الصحفية، أن الثنائي مدرب منتخب مصر، وقائد المنتخب، لم ينجحا في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم The BEST 2019، بسبب تأخرهم في التصويت.



ويتم اختيار جائزة أفضل لاعب في العالم، عن طريق التصويت من قبل المشجعين، والصحفيين ومدربي وقائدي المنتخبات، حيث أغلق يوم 19 أغسطس الماضي.

وتم اختيار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم، بينما احتل فان دايك المركز الثاني، وجاء خلفه كرستيانو رونالدو ثالثًا.



بينما توج المدرب الألماني يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب بعد صراع شرس مع الثنائي الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، وماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام.