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بعد تصويته لـ اللاعب الأفضل في العالم.. كريستيانو رونالدو يصدم الجميع !

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:19 ص
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بعد تصويته لـ اللاعب الأفضل في العالم.. كريستيانو رونالدو يصدم الجميع !
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عمر عبدالعزيز
 
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حصل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد منافسة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.

وكشفت التقارير الصحفية عن تصويت رونالدو في الجائزة وجاءت اختيارات الدون البرتغالي كالتالي:

1- دي ليخيت مدافع يوفنتوس.
2- دي يونج لاعب وسط برشلونة.
3- مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حفل جوائز الفيفا "ذا بيست" لعام 2019 ، دون ذكر سبب واضح، وقد رحجت التقارير أنه يعاني من إصابة عضلية مع ناديه.

وكان الأرجنتيني ميسي، قائد ونجم هجوم برشلونة على جائزة أفضل في العالم للعام 2019 ، وذلك بعد منافسة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وفان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.

وبعد فوز ليونيل ميسي، نشر كريستيانو رونالدو عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعية ما يلي: "الصبر والمثابرة هي صفات المحترف عن الهواة.. كل عظيم كان يومًا صغير.. ضع باعتبارك دائمًا بعد الليل يأتي الفجر".

ومن الجدير بالذكر انه يعد رونالدو من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، مع فيرجل فان ديك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة.
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