ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"ترامب" يشيد بالإصلاح الاقتصادي في مصر.. وبإنجازاتها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:18 ص
Advertisements
ترامب يشيد بالإصلاح الاقتصادي في مصر.. وبإنجازاتها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي
دونالد ترامب
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمجمل الجهود الناجحة التي تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد المصري، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبة بلاده في زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما.

كما أشاد "ترامب"، بالإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد للغاية بلقائه الثاني في خلال أقل من شهرين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "يعكس العلاقة القوية والتفاهم والتقدير الشخصي الكبير لفخامة الرئيس ترامب".

الرئيس السيسي، أكد أن الاجتماعات المتبادلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الإسلام السياسي، إن وجود الإسلام السياسي في المنطقة سيبقى على حالة عدم الاستقرار في المنطقة، متابعًا: "لن يكون هناك استقرار حقيقي في المنطقة طول ما في إسلام سياسي يسعى للسلطة في بلادنا.

وأكد الرئيس السيسي، على أن الرأي العام في مصر لا يستطيع أن يقبل ولن يقبل بوجود الإسلام السياسي في مصر، ورفض هذا الموضوع عندما تولى الإسلام السياسي السلطة في مصر لمدة عام.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر ترامب السيسي الاصلاح الاقتصادي في مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status