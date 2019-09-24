"ترامب" يشيد بالإصلاح الاقتصادي في مصر.. وبإنجازاتها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:18 ص
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أمنية فوزي
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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمجمل الجهود الناجحة التي تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد المصري، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبة بلاده في زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما.
كما أشاد "ترامب"، بالإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبة بلاده في زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما.
كما أشاد "ترامب"، بالإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد للغاية بلقائه الثاني في خلال أقل من شهرين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "يعكس العلاقة القوية والتفاهم والتقدير الشخصي الكبير لفخامة الرئيس ترامب".
الرئيس السيسي، أكد أن الاجتماعات المتبادلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الإسلام السياسي، إن وجود الإسلام السياسي في المنطقة سيبقى على حالة عدم الاستقرار في المنطقة، متابعًا: "لن يكون هناك استقرار حقيقي في المنطقة طول ما في إسلام سياسي يسعى للسلطة في بلادنا.
وأكد الرئيس السيسي، على أن الرأي العام في مصر لا يستطيع أن يقبل ولن يقبل بوجود الإسلام السياسي في مصر، ورفض هذا الموضوع عندما تولى الإسلام السياسي السلطة في مصر لمدة عام.
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