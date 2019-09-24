عاجل.. "ترامب": مصر تعد شريكًا محوريًا في الحرب على الإرهاب
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:09 ص
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أمنية فوزي
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي مع مصر، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وأشاد الرئيس ترامب، بالجهود المصرية الناجحة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في الحرب على الإرهاب.
وأشاد الرئيس ترامب، بالجهود المصرية الناجحة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في الحرب على الإرهاب.
كان وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه" زعيم حقيقي"، خلال مشاركتة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، قال ترامب في تعليقه على المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، إن المظاهرات تجري في كل دول العالم، وأن لدى مصر "قائدا رائعا يحظى بالاحترام".
من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإسلام السياسي سيبقى على حالة عدم الاستقرار في المنطقة، متابعًا: "الموضوع في مصر على وجه التحديد لا يستطيع أن يقبل أن يحكم الإسلام السياسي مصر".
وتابع الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المذاع على فضائة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الشعب المصري رفض هذه المسألة عندما حكم لمدة عام.
وأوضح أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد.
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