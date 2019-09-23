راموس يفاجئ محمد صلاح في تصويت جائزة the best لعام 2019

توج النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم فريق برشلونة على جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد منافسة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.





وبحسب ما كشفته التقارير الصحفية عن تصويت سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في الجائزة وجاءت اختيارات قائد الملكي كالتالي :





1- إيدن هازارد لاعب ريال مدريد.





2- كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.





3- محمد صلاح لاعب ليفربول.





وفي سياق متصل، أشار النجم الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد، إلى أن جائزة the best التي تمنح كل عام للاعبين هي بسبب العمل اليومي الذي يقوم به اللاعب.





وخلال تصريحات صحفية عقب انتهاء حفل "ذا بيست" لأفضل اللاعبين في العالم، قال راموس عقب انضمامه للتشكيل المثالي لعام 2019: "المهاجمون هم الوجه المرئي عالم كرة القدم ونحن المدافعين نقوم بالعمل القبيح".





وتابع بقوله: "لو أردت الفوز بالألقاب الفردية لكنت قد كرست لنفسي لعبة التنس. عندما ينجح الفريق، فإننا ننجح جميعاً".





وأردف قائد ريال مدريد بقوله: "على الرغم من أنه لم يكن موسماً جيداً لنا، إلا أنها علامة جيدة على وجود لاعبين من ريال مدريد في التشكيلة المثالية".





وشدد راموس بقوله: "أفضل ألا آتي إلى هنا وريال مدريد يفوز بالألقاب".





وأوضح: "الإنتقادات على مارسيلو وما سر تراجع مستواه برأيك ؟ إنها واحد من أفضل اللاعبين في العالم. الجميع حر فيما يقول ... من الصعب إرضاء الجميع".





وكشف راموس بقوله: "لا أرى نفسي خارج ريال مدريد".



