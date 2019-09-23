الكشف عن عدد النقاط التي حصل عليها ميسي ورونالدو وفان دايك
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:49 م
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عمر عبدالعزيز
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اختتمت فعاليات حفل توزيع جوائز فيفا للأفضل في العام the best منذ قليل، والذي أقيمت أحداثه في مدينة ميلانو الإيطالية، وقد شهد حضور عدد كبير من النجوم للمشاركة في الحفل السنوي العالمي.
وقد حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة على جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد منافسة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.
وفي هذا السياق فقد نشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية ترتيب الـ10 لاعبين الأفضل في العالم بعد نهاية الحفل السنوي اليوم والنقاط التي حصلوا عليها، على النحو التالي :
1- ليونيل ميسي 46 نقطة.
2- فان دايك 38 نقطة.
3- كريستيانو رونالدو 36 نقطة.
4- محمد صلاح 26 نقطة.
5- ساديو ماني 23 نقطة.
6- مبابي 17 نقطة.
7 دي يونج 16 نقطة.
8- هازارد 16 نقطة.
9- دي ليخت 9 نقاط.
10- هاري كين 5 نقاط.
وشهد احفل جوائز الفيفا غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حفل جوائز الفيفا "ذا بيست" لعام 2019، دون إبداء سبب واضح.
كما غاب كذلك الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن الحفل الكبير، والذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية.
ويعد كريستيانو رونالدو من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، مع فيرجل فان ديك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة.
وفي السياق ذاته فإن جوارديولا مرشحًا لجائزة أفضل مدرب للعام ذاته، منافسًا يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
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