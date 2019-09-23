ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"ميسي اختار ماني وفان دايك خان صلاح".. تعرف على تصويتات قادة ومدربي منتخبات العالم في جائزة أفضل لاعب 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:46 م
Advertisements
ميسي اختار ماني وفان دايك خان صلاح.. تعرف على تصويتات قادة ومدربي منتخبات العالم في جائزة أفضل لاعب 2019
Awards 2019
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة الفائزين بجوائز THE BEST 2019، وذلك في الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية مساء اليوم بحضور أساطير ونجوم كرة القدم حول العالم، ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأن يحسم جائزة أفضل لاعب لصالحه، وذلك بعدما تفوق على كريستيانو رونالدو وفان دايك.

وكذلك أعلن الاتحاد الدولي عن تصويتات قادة منتخبات العالم في جائزة الأفضل لعام 2019، والتي شهدت مفاجآت مدوية في الإختيارات، وفي هذا التقرير من موقع "الفجر  الرياضي" سوف نستعرض أهم الترشيحات والتصويتات لقادة المنتخبات بحسب ما تم الكشف عنه من قبل الفيفا.

البداية ستكون مع النجم الأرجنتيني وافضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، والذي أعطى صوته لنجم ليفربول ساديو ماني كأفضل لاعب في العالم، وفي المركز الثاني أختار ميسي، منافسه اللدود كريستيانو رونالدو، وفي المركز الثالث أختار ميسي زميله فرانك دي يونج.

وبعد ذلك نذهب إلى الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والذي أختار زميله في يوفنتوس دي ليخت كأفضل لاعب في العالم لسنة 2019، وفي المركز الثاني أختار رونالدو، لاعب برشلونة دي يونج، وفي المركز الثالث أعطي رونالدو صوته لكيليان مبابي.

وبالحديث عن فيرجيل فان دايك، فقد أختار ليونيل ميسي في المركز الأول، ومحمد صلاح في المركز الثاني وساديو ماني في المركز الثالث.

وكان الاتحاد الدولي قد كشف عن تصويت سيرجيو راموس في جائزة أفضل لاعب في العالم 2019، حيث إختار راموس، زميله في ريال مدريد إيدين هازارد في المركز الأول، ومن ثم جاء رونالدو في المركز الثاني بحسب تصويت راموس، وفي المركز الثالث أختار قائد ريال مدريد، النجم المصري محمد صلاح.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد صلاح ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو فان دايك راموس تصويت القادة تصويت الأفضل أفضل لاعب في العالم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status