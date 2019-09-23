"ميسي اختار ماني وفان دايك خان صلاح".. تعرف على تصويتات قادة ومدربي منتخبات العالم في جائزة أفضل لاعب 2019
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:46 م
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محمد علي
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة الفائزين بجوائز THE BEST 2019، وذلك في الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية مساء اليوم بحضور أساطير ونجوم كرة القدم حول العالم، ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأن يحسم جائزة أفضل لاعب لصالحه، وذلك بعدما تفوق على كريستيانو رونالدو وفان دايك.
وكذلك أعلن الاتحاد الدولي عن تصويتات قادة منتخبات العالم في جائزة الأفضل لعام 2019، والتي شهدت مفاجآت مدوية في الإختيارات، وفي هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي" سوف نستعرض أهم الترشيحات والتصويتات لقادة المنتخبات بحسب ما تم الكشف عنه من قبل الفيفا.
البداية ستكون مع النجم الأرجنتيني وافضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، والذي أعطى صوته لنجم ليفربول ساديو ماني كأفضل لاعب في العالم، وفي المركز الثاني أختار ميسي، منافسه اللدود كريستيانو رونالدو، وفي المركز الثالث أختار ميسي زميله فرانك دي يونج.
وبعد ذلك نذهب إلى الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والذي أختار زميله في يوفنتوس دي ليخت كأفضل لاعب في العالم لسنة 2019، وفي المركز الثاني أختار رونالدو، لاعب برشلونة دي يونج، وفي المركز الثالث أعطي رونالدو صوته لكيليان مبابي.
وبالحديث عن فيرجيل فان دايك، فقد أختار ليونيل ميسي في المركز الأول، ومحمد صلاح في المركز الثاني وساديو ماني في المركز الثالث.
وكان الاتحاد الدولي قد كشف عن تصويت سيرجيو راموس في جائزة أفضل لاعب في العالم 2019، حيث إختار راموس، زميله في ريال مدريد إيدين هازارد في المركز الأول، ومن ثم جاء رونالدو في المركز الثاني بحسب تصويت راموس، وفي المركز الثالث أختار قائد ريال مدريد، النجم المصري محمد صلاح.
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