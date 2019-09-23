"الرأى العام المصري لا يقبل حكم الإسلام السياسي".. أبرز تصريحات "السيسي" خلال لقاء "ترامب"

اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة "مصرية-أمريكية" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.





وتأتي تلك القمة في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وتناقش تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين الإقيلمي والدولي ذات الاهتمام المشترك، ونرصد في السطور التالية أبرز التصريحات.





انطلاق قمة "السيسى - ترامب" فى نيويورك

وخلال القمة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإسلام السياسي سيبقى على حالة عدم الاستقرار في المنطقة، متابعًا: "الموضوع في مصر على وجه التحديد لا يستطيع أن يقبل أن يحكم الإسلام السياسي مصر".





وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المذاع على فضائة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الشعب المصري رفض هذه المسألة عندما حكم لمدة عام، متابعاً:"أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد".





التفاهم الكبير بين البلدين

كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سعيد باللقاء الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال أقل من شهرين.





وأكد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المذاع على فضائة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن ذلك يعكس العلاقة القوية مع الرئيس ترامب.





وأضاف السيسي، أن الاجتماعات المتبادلة مع الرئيس ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.





الصين خصم أمريكا

وخلال اللقاء أيضاً، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن أمريكا لديها علاقات جيدة مع الصين الآن، والأسواق الاقتصادية والأسهم تتدفق فيها تريليونات الدولارات.





وتابع خلال مؤتمر صحفى جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسى: "الصين هى خصمنا ولو لم أتخذ تلك التدابير لكانت الصين تفوقنا فى الاقتصاد.. الآن نحن نتصدر الاقتصاد فى العالم والصين هى الثانية.. ولدينا مفاوضات مع الصين".





لا يوجد أى مخطط للقاء مسئولين إيرانيين

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لا يوجد أى مخطط للقاء مسئولين إيرانيين لكنه لا يستبعد ذلك.





وأضاف "ترامب" خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إيران عليها أن تفعل شيئاً ولا نحتاج إلى وسيط"، مردفاً: "قالوا إنهم يريدوا أن يخرجوا من اليمن، وهذا شئ إيجابى وسنرى ما الذى سيحدث، ولكن لا يوجد أى مخطط للقاء مسئولين إيرانيين لكن لا أستبعد ذلك".





الرأى العام فى مصر لا يقبل أن يحكمه الإسلام السياسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الرأى العام فى مصر لا يستطيع ولا يقبل أن يحكمه الإسلام السياسى - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنيويورك.





السيسي قائد عظيم

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن مصر لها قائد عظيم ومحترم وزعيم حقيقى، جاء ذلك خلال لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى بنيويورك.





وأضاف "ترامب" أن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن زوجته "ميلانيا" زارت الأهرامات وانبهرت بها كثيرًا، وأكدت أن مصر بلدًا جميلاً.





ميلانيا انبهرت بالأهرامات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مصر لديها مكانة خاصة لدي الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن زوجته ميلانيا زارت الأهرامات وانبهرت بها كثيراً، وأكدت أن مصر بلداً جميلاً.





وأضاف ترامب، خلال لقاء صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السيدة الأولى فى مصر كانت برفقة زوجته أثناء زيارته، ومصر فعلاً بلداً جميلة، وأكدت أنها لم ولن تنساه أبداً.







