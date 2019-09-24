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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2232
شبين الكوم22 32
طنطا21 31
دمنهور22 30
الإسكندرية24 28
بلطيم24 28
مطروح23 27
السلوم23 29
سيوة23 28
بورسعيد23 32
دمياط23 28
الزقازيق23 32
الإسماعيلية2232
السويس23 32
العريش20 29
رفح27 35    
رأس سدر2332
نخل1931
نويبع2634
طابا2431
كاترين2231
الطور2531
شرم الشيخ27 35
الغردقة25 34
مرسى علم26 33
الفيوم23 33
بني سويف23 33
المنيا21 33
أسيوط20 34
سوهاج22 35
قنا24 37
الأقصر24 38
أسوان25 39
أبو سمبل2539
الوادي الجديد2337
شلاتين2638
أبو رماد2736
حلايب2834
رأس حدربة2734

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة28 40
المدينة المنورة25 43 
الرياض25 42
المنامة31 38
أبوظبي31 40
الدوحة30 38
الكويت26 44
دمشق14 32
بيروت24 29
عمان15 31
القدس17 28
غزة20 29
بغداد23 40
مسقط28 34 
صنعاء12 26
الخرطوم28 40
طرابلس2330
تونس20 30
الجزائر1825
الرباط14 28
نواكشوط2533

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرى العظمى
بكين1629
كوالالمبور2332
طوكيو1826
أثينا1927
روما1426
باريس1321
مدريد1226
برلين1318
لندن1519
مونتريال1118
موسكو0107
نيويورك1525
واشنطن1428

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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