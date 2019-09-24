حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.





وأضافت الهيئة أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 32 شبين الكوم 22 32 طنطا 21 31 دمنهور 22 30 الإسكندرية 24 28 بلطيم 24 28 مطروح 23 27 السلوم 23 29 سيوة 23 28 بورسعيد 23 32 دمياط 23 28 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 22 32 السويس 23 32 العريش 20 29 رفح 27 35 رأس سدر 23 32 نخل 19 31 نويبع 26 34 طابا 24 31 كاترين 22 31 الطور 25 31 شرم الشيخ 27 35 الغردقة 25 34 مرسى علم 26 33 الفيوم 23 33 بني سويف 23 33 المنيا 21 33 أسيوط 20 34 سوهاج 22 35 قنا 24 37 الأقصر 24 38 أسوان 25 39 أبو سمبل 25 39 الوادي الجديد 23 37 شلاتين 26 38 أبو رماد 27 36 حلايب 28 34 رأس حدربة 27 34





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية



المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 40 المدينة المنورة 25 43 الرياض 25 42 المنامة 31 38 أبوظبي 31 40 الدوحة 30 38 الكويت 26 44 دمشق 14 32 بيروت 24 29 عمان 15 31 القدس 17 28 غزة 20 29 بغداد 23 40 مسقط 28 34 صنعاء 12 26 الخرطوم 28 40 طرابلس 23 30 تونس 20 30 الجزائر 18 25 الرباط 14 28 نواكشوط 25 33





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 16 29 كوالالمبور 23 32 طوكيو 18 26 أثينا 19 27 روما 14 26 باريس 13 21 مدريد 12 26 برلين 13 18 لندن 15 19 مونتريال 11 18 موسكو 01 07 نيويورك 15 25 واشنطن 14 28





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



