حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وأضافت الهيئة أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|22
|32
|شبين الكوم
|22
|32
|طنطا
|21
|31
|دمنهور
|22
|30
|الإسكندرية
|24
|28
|بلطيم
|24
|28
|مطروح
|23
|27
|السلوم
|23
|29
|سيوة
|23
|28
|بورسعيد
|23
|32
|دمياط
|23
|28
|الزقازيق
|23
|32
|الإسماعيلية
|22
|32
|السويس
|23
|32
|العريش
|20
|29
|رفح
|27
|35
|رأس سدر
|23
|32
|نخل
|19
|31
|نويبع
|26
|34
|طابا
|24
|31
|كاترين
|22
|31
|الطور
|25
|31
|شرم الشيخ
|27
|35
|الغردقة
|25
|34
|مرسى علم
|26
|33
|الفيوم
|23
|33
|بني سويف
|23
|33
|المنيا
|21
|33
|أسيوط
|20
|34
|سوهاج
|22
|35
|قنا
|24
|37
|الأقصر
|24
|38
|أسوان
|25
|39
|أبو سمبل
|25
|39
|الوادي الجديد
|23
|37
|شلاتين
|26
|38
|أبو رماد
|27
|36
|حلايب
|28
|34
|رأس حدربة
|27
|34
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|28
|40
|المدينة المنورة
|25
|43
|الرياض
|25
|42
|المنامة
|31
|38
|أبوظبي
|31
|40
|الدوحة
|30
|38
|الكويت
|26
|44
|دمشق
|14
|32
|بيروت
|24
|29
|عمان
|15
|31
|القدس
|17
|28
|غزة
|20
|29
|بغداد
|23
|40
|مسقط
|28
|34
|صنعاء
|12
|26
|الخرطوم
|28
|40
|طرابلس
|23
|30
|تونس
|20
|30
|الجزائر
|18
|25
|الرباط
|14
|28
|نواكشوط
|25
|33
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 في العواصم الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|16
|29
|كوالالمبور
|23
|32
|طوكيو
|18
|26
|أثينا
|19
|27
|روما
|14
|26
|باريس
|13
|21
|مدريد
|12
|26
|برلين
|13
|18
|لندن
|15
|19
|مونتريال
|11
|18
|موسكو
|01
|07
|نيويورك
|15
|25
|واشنطن
|14
|28
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية
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