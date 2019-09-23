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"الباز": محمد ناصر جاهل وخائن.. ويؤكد: "عزيمة سيدات مصر قوية ولا تلين"

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:40 م
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الباز: محمد ناصر جاهل وخائن.. ويؤكد: عزيمة سيدات مصر قوية ولا تلين
الإعلامي محمد الباز
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أمنية فوزي
 
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علق الإعلامي محمد الباز، على تشكيك الإعلامي الإخواني محمد ناصر، لحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن الجيش المصري، قائلًا: "محمد ناصر شخص خائن، وباع نفسه للشيطان بشكل كامل"، متابعًا: "محمد ناصر باع نفسه لجماعة إرهابية".

وأكد "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن محمد ناصر شخص مزيف بشكل كامل، معلقًا: "محمد ناصر جاهل بشكل كامل، وأمي، ولا يجيد القراءة، محمد ناصر أجهل من دابة".

وأوضح أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يدعو إلى وجود جيش في مصر، مؤكدًا أن أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة، لافتًا إلى أن حلم الجماعة الإرهابية وحلفائها ألا يكون هناك جيش في مصر، وأن يتم تفكيكه، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد دخول مصر إلا إذا قضى على جيشها، وهذا لن يحدث أبدًا.

وأشار إلى أن هناك محاولة للتشكيك في سيدات مصر أيضًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قائمة على أكتاف سيدات مصر؛ أمهات الشهداء الذين يقدمون أبنائهم للدفاع عن مصر، متابعًا: "نحن أمام عزيمة قوية جدًا لا تلين من قبل سيدات مصر للدفاع عن البلد".

وحذر الباز، من خطة الإخوان خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإخوان سيهتمون بنشر قصص مفبركة لاعتداء رجال الأمن عليهم في الشوارع، وسيقومون بحملة للدفاع عن نسائهم ورجالهم؛ بغرض شحن الشباب وتحريضهم على النزول للتظاهر.

ونوه إلى أن الإخوان قامت بالتنسيق مع جمعيات حقوقية خارجية على نشر قصص مفبركة، محذرًا من هذه الحملة، ومن تحركات نساء الإخوان على الأرض.
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