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بعد تتويج ميسي بجائزة the best.. تعليق مثير من كريستيانو رونالدو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:33 م
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بعد تتويج ميسي بجائزة the best.. تعليق مثير من كريستيانو رونالدو
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عمر عبدالعزيز
 
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صدر أول تعليق من النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي على تتويج غريمه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال الحفل السنوي اليوم الإثنين.

وأقيم الحفل هذا العام في إيطاليا كما أعلنت الفيفا وبالتحديد في مدينة ميلانو، وستكون هذه النسخة الرابعة من الجائزة بعد فصلها عن الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حفل جوائز الفيفا "ذا بيست" لعام 2019 ، دون ذكر سبب واضح، وقد رحجت التقارير أنه يعاني من إصابة عضلية مع ناديه.

وكان الأرجنتيني ميسي، قائد ونجم هجوم برشلونة على جائزة أفضل في العالم للعام 2019 ، وذلك بعد منافسة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وفان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.

وبعد فوز ليونيل ميسي، نشر كريستيانو رونالدو عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعية ما يلي: "الصبر والمثابرة هي صفات المحترف عن الهواة.. كل عظيم كان يومًا صغير.. ضع باعتبارك دائمًا بعد الليل يأتي الفجر".

ومن الجدير بالذكر انه يعد رونالدو من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، مع فيرجل فان ديك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة.
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