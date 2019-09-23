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وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم يشهدان العرض المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات"

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:35 م
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وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم يشهدان العرض المسرحي طقوس الإشارات والتحولات
وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم
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ريهام على
 
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استقبل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بمكتبه مساء اليوم، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لبحث سبل التعاون المشترك والتنسيق لتنفيذ المزيد من الفعاليات التي تسهم فى تنشيط الحركة الثقافية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذ أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب الوزير، والأستاذة سماح دياب مدير فرع ثقافة الفيوم.

وعقب اللقاء شهد محافظ الفيوم يرافقه وزير الثقافة، جانبًا من مشروع تدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الآداء " إعداد الممثل الشامل " الذي يعقد بقاعة الفنان صلاح حامد لنوادي المسرح تحت عنوان " ابدأ حلمك ".

واستمع محافظ الفيوم ووزير الثقافة لشرح حول مشروع التدريب الذي انطلق في 3 محافظات هي الفيوم والشرقية وأسيوط، لتدريب شباب الفنانين على التمثيل والديكور والدراما، ويشمل محاضرات متنوعة وجوانب عملية ويستمر حتى أوائل شهر يناير المقبل.

وأشادت وزير الثقافة، بالأداء المتميز للمشاركين فى مشروع التدريب، كما أشادت بحرص محافظ الفيوم على دعم قطاع الثقافة، متمنية التوفيق لجميع المشاركين فى التدريب.

كما شهد محافظ الفيوم، ووزير الثقافة، العرض المسرحي " طقوس الإشارات والتحولات " الذي تقدمه الفرقة المسرحية بفرع ثقافة الفيوم، من تأليف الكاتب عبدالله ونوس، وإخراج سامح الحضري، بحضور حشد من القيادات التنفيذية والشعبية والفنية.

ومن جهته أشاد محافظ الفيوم بالعرض المسرحي، مؤكدًا حرصه على مشاهدة فعاليات العرض المسرحي أكثر من مرة دعمًا للثقافة والمواهب الشابة من أبناء المحافظة، كما أكد المحافظ حرص المحافظة على دعم قطاع الثقافة إيمانًا بأن الثقافة مرآة الشعوب التى تعكس حضارتها، وأعرب عن شكره وتقديره للدعم المتواصل من وزير الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لمختلف الأنشطة الثقافية بالمحافظة.
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